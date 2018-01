Kaikilla Helsingin kaupungin 15 lukiolla on painotettu opetustarjonta

Vuosaaren lukio ja Helsingin kielilukio saavat uudet painotukset elokuussa: Vuosaaressa painotetaan musiikkia ja teknologiaa, ja kielilukiossa kielten lisäksi myös kansainvälisyyttä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti lukioiden painotuksista 23. tammikuuta. Kaikilla Helsingin kaupungin 15 lukiolla on joko valtakunnallinen erityistehtävä tai painotettu opetus.

Helsingin kielilukio on toiminut kielipainotteisena erityistehtävälukiona ja yleislukiona. Kielilukiossa voi opiskella myös harvinaisia kieliä, kuten japania, kiinaa ja arabiaa. Kielilukiolla on pitkät perinteet myös kansainvälisessä toiminnassa ja laaja kumppanuuskoulujen verkosto ympäri maailmaa. Kielipainotuksen jatkuminen on linjassa kaupungin strategiaohjelman kanssa, joka korostaa Helsingin kansainvälisyyden vahvistamista kaikilla kouluasteilla.

Vuosaaren lukiossa on painotettu logistiikkaa. Opiskelijakyselyjen perusteella logistiikkapainotuksella ei ole ollut merkitystä lukion valintaperusteena, joten se lakkaa. Uudet painotukset ovat teknologia ja musiikki.

Teknologia-alalla tarvitaan monipuolisia osaajia yhä enemmän. Teknologiapainotus myös mahdollistaa opintokokonaisuudet yli oppiainerajojen, mikä tukee ilmiöpohjaista oppimista.

Musiikkipainotusta puoltavat lukion omat musiikin kurssit ja pitkä musikaaliperinne sekä Vuosaaren alueen musiikki- ja teatterialan toimijoiden tiivis yhteistyö. Musiikkipainotus myös tukee alueen nuorten harrastustoimintaa. Vuosaaren lukiolle on suunnitteilla uudisrakennus ja lukion opiskelijamäärää aiotaan kasvattaa. Uudisrakennukseen olisi mahdollista rakentaa musiikin tuottamiseen ja esittämiseen soveltuvat tilat.

Lukioissa valtavasti valinnanvaraa

Erityistehtävät myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö. Painotetusta opetuksesta päättää kasvatus- ja koulutuslautakunta. Erityistehtävä on kuudella Helsingin kaupungin suomenkielisellä lukiolla ja ruotsinkielisistä lukioista Tölö Gymnasiumilla ja elokuusta lähtien myös Brändö Gymnasiumilla.

Helsingin lukiot tarjoavat opiskelijoille valtavasti valinnanvaraa. Tarjonnan monipuolisuutta lisää lukioiden kampustoiminta. Opiskelija voi valita kursseja kaikista saman kampuksen lukiosta.

Helsingin kaupungin lukiot

* -merkityillä on valtakunnallinen erityistehtävä

Alppilan lukio: kansainvälisyys ja kulttuurien tuntemus

Brändö gymnasium: idrott *

Etu-Töölön lukio: yrittäjyys

Helsingin kielilukio: kielet ja kansainvälisyys

Helsingin kuvataidelukio: kuvataide *

Helsingin luonnontiedelukio: luonnontieteet *

Helsingin medialukio: media

Kallion lukio: ilmaisutaito *

Lärkan: mediespår, matematiskt-naturvetenskapligt spår, globalt spår

Mäkelänrinteen lukio: urheilu *

Ressun lukio: englanninkielinen IB-opetus *

Ressun lukio: tiede

Ressun lukio: tiede Sibelius-lukio: musiikki- ja tanssi *

Tölö gymnasium: musik, bildkonst och humanekologi *

Vuosaaren lukio: teknologia ja musiikki

Helsingin aikuislukiossa voi opiskella aikuisten perusopetuksen eri tasoilla tai aikuisten lukiokoulutuksessa.

Helsingin kielilukion ja Vuosaaren lukion uudet painotukset 1.8.2018 alkaen: Lautakunnan 23.1.2018 kokouksen päätöstiedote (asia 5)



Mitä tarkoittavat erityinen koulutustehtävä ja painotettu opetus?

Erityisen koulutustehtävän saaneessa lukiossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta tai opintokokonaisuutta. Näissä lukioissa opiskelijan opintosuunnitelma voi poiketa lukiokoulutuksen valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta ja tuntijaosta, ja opiskelija voi korvata erityistehtäväkursseilla kahdeksan lukion pakollista kurssia. Valtio myöntää koulutuksen järjestäjille rahoitusta erityistehtävän toteuttamiseen.

Painotettu opetus tarkoittaa, että lukio voi painottaa opetuksessaan yhtä tai useampaa oppiainetta tai opintokokonaisuutta. Opiskelijan opinnot määräytyvät valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti, jolloin hänen tulee suorittaa kaikki lukion pakolliset kurssit. Painotetun opetuksen kurssit sisältyvät opiskelijan opinto-ohjelmaan koulukohtaisina soveltavina tai syventävinä kursseina. Painotetun opetuksen kurssit kustannetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan omalla rahoituksella.



Lisätietoja:

