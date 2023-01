Kaikilla naisilla ei ole vulvaa ja kaikki vulvalliset eivät ole naisia

Kajo Välikangas: Vulvapositiivisuus

Ilmestyy 27.1.2023

Elämme cis-heteronormatiivisessa maailmassa, jossa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta ei tunnusteta tai tunnisteta. Meillä kaikilla on kuitenkin tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi itsenämme.

Vulvapositiivisuus tarkastelee vulvaan liittyviä teemoja tavalla, joka ottaa huomioon sukupuolen moninaisuuden, seksuaaliset suuntautumiset sekä moninaiset tavat toteuttaa seksiä ja seksuaalisuutta. Teos ottaa esiin sen, minkälaisella sävyllä puhumme oman kehomme lisäksi myös muiden olemuksesta. Se huomioi ihmisoikeudet, cis-miesten ylivallan ja vähemmistöjä sortavan maailman. Elämänmakuinen kirja haastaa käsityksiämme vulvallisen ihmisen oikeuksista ja puhuu vahvasti kehorauhan puolesta.

Seksuaalisuus on laaja käsite, joka kuuluu jokaiselle ikäryhmälle ihonväristä, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolen kokemuksesta, yhteiskunnallisesta statuksesta tai terveydentilasta riippumatta. Sukuelinhäpeä, traumaattiset kokemukset ja ympäristön suhtautuminen voivat rajata yksilön mahdollisuutta toteuttaa seksuaalisuutta. Tuomalla esiin ihmisten moninaisuutta Vulvapositiivisuus purkaa kapeita ja ulossulkevia ennakkoasenteita kehoon ja seksuaalisuuteen liittyen.

Kirja sisältää tietoa, taidetta ja gynekologien, seksityöntekijöiden ja seksuaaliterapeuttien haastatteluita ja tekijän virkistäviä mielipiteitä. Se tuo esiin myös lukuisia ihmisten tarinoita omasta vulvasuhteesta niin ilon, häpeän, nautinnon, seksuaalioikeuksien, epävarmuuden, kivun ja tuskankin siivittämänä.

Kajo Välikangas on sukupuoleton transihminen ja lgbtqia+ -aktivisti, ja hän on koulutukseltaan seksuaalineuvoja. Hän on tehnyt vuosia taidetta piirtämällä ihmisten vulvia ja hänellä on instagramissa tili @vulv4positiivisuus. Välikangas ohjaa ei-binäärisille ihmisille vertaistukiryhmiä sekä tekee työtä nuorten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien parissa.

