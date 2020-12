”Kaikki elämästä(ni)” on vuoden 2020 kuunnelluin kirja Nextoryssa

Tietoa Nextorysta:

Nextory on Ruotsissa vuonna 2015 perustettu digitaalinen kirjapalvelu, jonka satoja tuhansia e- ja äänikirjoja voi lukea ja kuunnella puhelimella tai tabletilla. Yrityksen on perustanut ruotsalainen yrittäjäkaksikko Shadi Bitar ja Ninos Malki. Nextoryn visio on lisätä lukemista ja tuoda kirjat helpommin saataville tehden siten elämästä rikkaampaa. Sovellus on saatavana useilla markkinoilla Euroopassa, ja Ruotsissa Nextory on nyt markkinoiden toiseksi suurin toimija. Kokeile 14 päivää ilmaiseksi osoitteessa www.nextory.fi