Kaikki mitä halusit tietää ratikoista ja hauskoja tarinoita raiteilta

Montako kilometriä Helsingissä on raitiovaunukiskoja? Miten raitiovaunut kulkivat ennen sähköä? Miten liikenteessä selvittiin sota­aikana? Milloin naiset aloittivat raitiovaununkuljettajina?

Helsingin kaupunginmuseon kuvitettu tietokirja Tarinoita ratikoista vie tutkimusmatkalle kuudelle eri aikakaudelle ympäri pääkaupunkia. Tarinat ja tietoiskut johdattavat lukijan pääkaupungin ja sen liikenteen muutokseen eri vuosikymmeninä aina hevosen vetämistä vaunuista nykyaikaan.

Uudistunut Ratikkamuseo palvelee jälleen

Kirjan tarinat on kirjoittanut pitkään museolehtorina toiminut Anna Finnilä, ja kuvituksesta vastaa kuvataideopettaja Jonna Jylhä. Tukena on ollut Helsingin kaupunginmuseon työryhmä; Jere Jäppinen, Marjukka Sihvola, Anne TörmäjaSuvi-Tuuli Waltari. He ovatkeränneet tietoa ja muistoja Helsingin ratikoista arkistoista sekä alan julkaisuista, haastatelleet vanhoja ratikkakuskeja ja rahastajia sekä kaivaneet ahkerasti esiin museon kokoelmien aarteita lukijoiden iloksi.

”Kokoelmien suurimpia aarteita ovat tietysti kolme raitiovaunua, joihin pääsee Ratikkamuseossa sisälle, eli hevosratikka, avoperävaunu ja 1950-luvun moottorivaunu. Myös vanhat matkaliput, rahastajan pihdit ja leimauslaitteet sekä työntekijöiden univormut kiinnostavat lapsia. Kaikkiin pääsee tutustumaan nyt myös kirjassa”, kertoo museolehtori Anna Finnilä.

Ratikkamuseoon on vapaa pääsy ja se on avoinna joka päivä klo 11–17. Kirja on myynnissä museossa ja kirjakaupoissa.

