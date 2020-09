"Kaikki muistavat kuinka Razzle kuoli mutta harva tietää, miten hän eli" – Ari Väntänen kirjoitti rakastetun Hanoi Rocks -rumpalin tarinan

Hanoi Rocksin rumpali Razzle kuoli auto-onnettomuudessa Los Angelesissa vain 24-vuotiaana kesken yhtyeen ensimmäisen Yhdysvaltain-kiertueen. Ensi viikolla ilmestyvä elämäkerta Razzle – Hanoi Rocks -legendan tarina kertoo, mitä tapahtui vuosina ennen kohtalokasta kolaria.

"Joulukuun toisena 1960, kun rockin kuninkaaksi ylennetty Elvis oli Iso-Britannian singlelistan kärjessä kappaleellaan ”It’s Now Or Never”, eräässä englantilaisessa kylpyläkaupungissa teiniäiti sai iloisen poikavauvan."

Tuo vauva oli ristimänimeltään Nicholas Blayne Moody, joka adoptoitiin äidiltään 11 kuukauden iässä. Hänet nimettiin uudelleen Nicholas Charles Dingleyksi, mutta kaikki tuntevat hänet paremmin nimellä Razzle.

Muun muassa Michael Monroe- ja Hanoi Rocks -elämäkerrat kirjoittanut rock-kirjailija ja toimittaja Ari Väntänen haastatteli Hanoi Rocks -rumpalin tarinaa varten yli kuuttakymmentä Razzlen läheistä. Ensimmäistä kertaa ääneen pääsevät esimerkiksi Razzlen biologinen äiti, lapsuudenystävät Isle of Wightilta sekä bänditoverit Razzlen alkuaikojen yhtyeistä kuten Thin Red Line, The Fuck Pigs, Demon Preacher ja The Dark.

– Razzle täyttäisi joulukuussa 60 vuotta. Tähän saakka hänestä on puhuttu lähes pelkästään kuoleman kautta, joten nyt on aika juhlistaa hänen elämäänsä, Väntänen toteaa.

Razzle – Hanoi Rocks -legendan tarina ilmestyy 16.9.2020. Teoksen kuvituksena on muun muassa harvinaisia kotialbumikuvia.

Tiedustelut ja Ari Väntäsen haastattelupyynnöt: jenni.heiti@like.fi