Tiedote, vapaa julkaistavaksi ma 5.2.2018 klo 12.00

Kaikki on okei Ravintola Kapsäkin lauantaikeikoilla 24.2. lähtien!

Helsinki saa uuden lauantaikeikoille pyhitetyn klubin, joka on täysin ok kaikenlaisen hyvän musiikin kanssa! Ravintola Kapsäkissä 24.2. alkava ALLT OKEJ! -klubi esittelee intiimissä ympäristössään kotimaisen vaihtoehtomusiikin, folk- ja indiekentän kiinnostavimpia nimiä. Klubin taustalta löytyy ohjelmiston buukannut Alt Agencyn Wilhelm Breitenstein sekä taustapiruna häärivä Sunborn Liven promoottori Pietu Sepponen.

"ALLT OKEJ! -klubilla tarjoamme uutta vaihtoehtoa ja lisää monipuolisuutta Helsingin viikonlopun iltoihin. Kevään ohjelmaan on kiinnitetty paljon indien tähtinimiä, mutta myös nousevia lupauksia. Kokonaisuuden takana seisomme ylpeänä. Pietun kanssa huomasimme, että etenkin folkmusiikilla ei ole Helsingin viikonlopuissa sille erityisesti soveltuvaa esiintymispaikkaa. Kapsäkkiin on helppo saapua mistä vain Helsinkiä ja tila on erittäin viihtyisä." -sanoo Elmun Baarin Tunnelma-klubin perustajana tunnettu Breitenstein.

ALLT OKEJ! -klubi avataan kovan luokan keikalla lauantaina 24.2., kun Kapsäkin lavalle astelee Tuomo Prättälän ja Markus Nordenstrengin duo-kokoonpano Tuomo & Markus.

Kevään 2018 ALLT OKEJ! -klubit:

24.2. Tuomo & Markus, liput 12€

3.3 Janne Westerlund, liput 8€

10.3. Milla Rumi (duo), liput 9€

17.3. Henrik Illikainen Duo, liput 7€

24.3. Puppa J, liput 9€

31.3. The Hearing, liput 8€

7.4. Talmud Beach, liput 9€

14.4. TBA

21.4. Pekko Käppi soolo, liput 9€

28.4. PK Keränen & Valtteri Pöyhönen, liput 12€

5.5. Lake jons, liput 9€

12.5. M, liput 9€

19.5. DJ Kridlokk, liput 12€

26.5. Iron Country Sisters, liput 9€

Ravintola Kapsäkki, Hämeentie 68, Helsinki

Ennakkoliput ALLT OKEJ! -klubille myy Lippu.fi

Showtime aina klo 21.30.

Ilmoitetut hinnat sisältävät palvelumaksun.

Lippuja myydään myös ovelta, jos niitä on vielä jäljellä.

Liput tulevat myyntiin keskiviikkonna 7.2.2018 klo 9.00.

Haastattelupyynnöt ja lisätiedot:

Wilhelm Breitenstein // wilhelm.breitenstein@gmail.com // +358503222129

Pietu Sepponen // pietu.sepponen@sunborncatering.com // +358445566113