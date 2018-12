Kaikki pääministeriehdokkaat kannattavat apteekkilainsäädännön vapauttamista

Naisjohtajien osuus pörssiyhtiöissä kasvaa, mutta mihin insinöörinaiset katoavat johtajapolulta? 10.12.2018 06:00 | Tiedote

Naisten määrä suomalaisten pörssiyhtiöiden johdossa on noussut ennätyslukuihin. Erityisesti nuorten naisten kasvava osuus johtoryhmissä herättää lupauksia tulevasta. Myös pullonkauloja on havaittavissa. Vaikka johtoryhmien naiset ovat keskimäärin miehiä korkeammin koulutettuja, koulutusalojen suhteen on havaittavissa eroja. Keskeisin ero löytyy diplomi-insinööritaustaisista johtajista, joissa naisten osuus on edelleen hyvin pieni.