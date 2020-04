Kaikki voitot eteenpäin – mainostoimisto Hungry haastaa pitämään talouden pyörät pyörimässä

Yhteen hiileen -kampanjassa kaikilla oman toiminnan pyörittämisen ylittävillä euroilla hankitaan vaikeimmassa tilanteessa olevien yritysten lahjakortteja. Lahjakortit annetaan kiitoksena heille, jotka kamppailevat kriisin etulinjassa: hoitohenkilökunnalle.

Turkulainen mainostoimisto Hungry on päättänyt laittaa kaikki huhti–toukokuun mahdolliset voitot eteenpäin. Rahoilla ostetaan paikallisten ravintoloiden lahjakortteja, jotka annetaan Tyksin hoitohenkilökunnalle.

– Haluamme korostaa, kuinka tärkeää on pitää ihmiset työssä ja minimoida siten kriisin negatiiviset vaikutukset yritysten ja ihmisten toimintakykyyn. Tilanne on meillekin vaikea, mutta riittää kun saamme palkat maksettua. Kaikki mahdolliset ylimenevät eurot ohjaamme paikallisten ravintoloiden tukemiseen, sanoo Hungryn perustajaosakas Ville Räike.

Lahjakortit annetaan Tyksin hoitohenkilökunnalle.

– Se on tapamme lausua kiitos sairaalan etulinjan sankareille. Toivottavasti mahdollisimman harva meistä tulee heitä kriisin takia kohtaamaan, mutta kun me tapaamme heidät, haluamme viedä mukanamme mahdollisimman paljon lahjakortteja. He ovat sen ansainneet.

Hungry haastaa muut yritykset mukaan

Yhteen hiileen -kampanjaan voi osallistua kahdella tavalla: hankkimalla Hungryn palveluja tai ottamalla kampanjamalli oman yrityksen käyttöön. Nyt on lupa kopioida vapaasti.

– Kannustamme ihan jokaista yritystä, joilla vain on mahdollisuus, toimimaan samoin. Ongelma on yhteinen, mutta onneksi väliaikainen, muistuttaa Hungryn toinen perustajaosakas ja creative director Tuomas Tikka.

Hungry hankkii lahjakortit paikallisista ravintoloista. Jokainen mukaan lähtevä yritys voi kuitenkin räätälöidä kampanjan omanlaisekseen. Apua tarvitsevia palvelualan yrittäjiä on valtavasti esimerkiksi tapahtuma- ja kulttuurialalla, ja kiitoksen ansaitsee moni muukin ammattilainen.

Yhteen hiileen myös Hungryssa

Hungryn koko seitsemänhenkinen porukka on sitoutunut tekemään pitkää päivää kampanjan eteen.

– On hienoa edustaa työnantajaa, joka ei ajattele vain omaa tulostaan, vaan tekee jotain yhteisen ongelman vuoksi. Olen myös valmis tekemään sen eteen töitä, sanoo creative Pekka Koret.



Hungryssa on vahva luotto siihen, että yhteen hiileen puhaltamalla tästäkin selvitään.

– Rajoituksista huolimatta talouden rattaat täytyy pitää pyörimässä. Sen sijaan että kaikki painavat jarrun pohjaan, kannattaa palveluyrityksiä ruokkia vaikka pienemmilläkin projekteilla. Vain siten turvataan sekä työpaikat että vahvempi nousu, kun saamme yhdessä kriisin selätettyä, päättää Tuomas Tikka.

Lisätiedot:

Tuomas Tikka

Creative Director

tuomas.tikka@hungry.fi+358 50 555 7656