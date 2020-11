Kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla 30.11. alkaen - pienemmistäkin tilaisuuksista tulisi järjestää vain välttämättömät ja erityisin järjestelyin

Kaikkien yli 10 (kymmenen) hengen yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien kieltäminen Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla on välttämätöntä heikentyneen epidemiatilanteen vuoksi. Aluehallintovirasto suosittelee painokkaasti välttämään myös kaikkien pienempien kokoontumisten järjestämistä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikkien yli 10 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisätiloissa ja ulkotiloissa Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Päätökset tulevat voimaan maanantaina 30.11. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin aluetta koskeva päätös on voimassa 18.12.2020 saakka, ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin aluetta koskeva päätös on voimassa 14.12.2020 saakka.

Enintään 10 hengen tilaisuuksia voi järjestää, mutta tällöin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Enintään 10 hengen tilaisuuksista tulisi järjestää ainoastaan aivan välttämättömimmät kokoontumiset, kuten lakisääteiset ja sääntömääräiset yhtiöiden ja yhdistysten kokoukset. Kokouksia suositellaan järjestettäväksi etäyhteydellä aina kun se on mahdollista.

- Keskustelimme asiantuntijoidemme kanssa päätöksemme rajauksesta ja totesimme, että kaikkien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltäminen olisi aiheuttanut kohtuuttomia haasteita esimerkiksi yhtiöiden ja yhdistysten oikeusturvan toteutumiselle, kertoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvist. - Tämän vuoksi päätöksemme mahdollistaa enintään 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, mutta tiukoin reunaehdoin. Vahva ja painokas viestimme on: älkää järjestäkö pieniäkään kokoontumisia, jollei se ole aivan välttämätöntä.

Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla epidemiatilanne on heikentynyt nopeasti, ja sairaanhoitopiirit ovat määritelleet olevansa epidemian leviämisvaiheessa. On riski, että ilman tiukempia kokoontumisrajoituksia tilanne pahenee edelleen kiihtyvällä vauhdilla. Vaikka alueilla on rauhallisemman tautitilanteen kuntia, ihmiset liikkuvat kuntien välillä ja siksi on perusteltua ulottaa rajoitukset koko sairaanhoitopiirien alueiden laajuudelle.

Helsingin ja Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueelliset koronakoordinaatioryhmät linjasivat 25.11. uusista toimenpiteistä, joilla koronaviruksen leviämistä pyritään estämään. Aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä perustuvat epidemiologiseen tilannearvioon ja ovat osa tätä toimenpidekokonaisuutta. Myös pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on käsitellyt toimenpidelinjauksia kokouksessaan 26.11.

Kaikkia ylimääräisiä lähikontakteja tulisi välttää

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskee yleisötilaisuuksia, kuten markkinoita, konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä. Aluehallintoviraston toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin. Sairaanhoitopiirit ja kunnat ovat antaneet yksityistilaisuuksien järjestämisestä suosituksia, joita jokaisen on syytä noudattaa omalta osaltaan.

On erittäin tärkeää, että jokainen meistä noudattaa nyt erityistä varovaisuutta ja huomioi viranomaisten antamat suositukset ja ohjeet, jotta epidemiatilanne saadaan hallintaan. Kaikki lähikontaktit toisiin ihmisiin, jotka eivät ole välttämättömiä, on syytä jättää tässä tilanteessa pois.

