KAIKKIEN AIKOJEN ENSIMMÄINEN PAKOPELAAMISEN SUOMENMESTARUUS PELATTIIN HELSINGISSÄ, SUOMENMESTARIT LÖYTYIVÄT JYVÄSKYLÄSTÄ

Suomen kaikkien aikojen ensimmäinen pakopelaamisen suomenmestaruus ratkesi lauantaina 14.8. Viikin Gardeniassa, kun yli kolmensadan kisakarsintaan osallistuneen tiimin joukosta valikoituneet viisi finaalitiimiä kisasivat pakopelaamisen suomenmestaruudesta. Pakopelaamisen kaikkien aikojen ensimmäiset suomenmestarit Arto Liukkonen ja Eija Jokilahti löytyivät lopulta Jyväskylästä.

Uudenlaisen mestaruuskisan idea syntyi pakopelialan korona-ahdingosta ja haaveesta auttaa alaa. Pakopelaamisen SM kisaan sai osallistua 1 - 3 hengen ryhmissä. Maksuton kisa oli tarkoitettu kaikille täysi-ikäisille suomalaisille. Kisakarsintaan oli ilmoittautunut 312 tiimiä ympäri Suomen.

”Kisaavien ryhmien määrä yllätti meidät totaalisesti: Pakopelaaminen näyttäisi todella olevan suomalaisten suosikkilaji. Kiitos huikean positiivisen vastaanoton, tämä järjestetään ehdottomasti uudelleen”, kertoo Pakopelin SM tapahtumavastaava, Cryptic Cargon toimitusjohtaja Laura Aaltonen.

Suomen ensimmäinen pakopelaamisen SM-kisa järjestettiin hybriditapahtumana: osittain netissä ja osittain paikan päällä. Kisan ensimmäinen osuus, kaikille avoimet, maksuttomat verkkopohjaiset karsinnat järjestettiin tiistaina 20. heinäkuuta. Kisakarsintaan oli ilmoittautunut 312 tiimiä ympäri Suomen. Karsintapäivänä yhteensä 147 tiimiä ratkaisi kisakarsintatehtävät loppuun asti onnistuneesti.

Karsinta vei kisailijat virtuaaliselle kierrokselle suomalaisiin pakohuoneisiin. Tehtävät luotiin yhteistyössä suomalaisten pakohuoneiden kanssa, ja ne tutustuttivat pelaajat olemassa olevien suomalaisten pakohuoneiden eri teemoihin. Karsintatehtävien rakentamiseen osallistuivat Getaway Room Escape Tampereelta, Pakene.fi ja CLU TKU Turusta, Pakohuone 13. ovi Kempeleeltä, Pakohuone Myytti Kuopiosta, Pakohuone Vanha Vintti Ähtäristä, Cryptic Cargo Helsingistä ja Seinäjoen Megazonen pakohuone Seinäjoelta.

Mestaruuskisa kulminoitui finaaliin, joka järjestettiin 14.8. iltapäivällä Coolhead Brew:lla Viikin Gardeniassa. Karsintatehtävät nopeimpina oikein ratkaisseet tiimit kutsuttiin finaaliin tällä kertaa pääkaupunkiseudulta, Jyväskylästä ja Turusta. Kussakin viidestä finaalijoukkueesta oli 1-3 henkeä. Mukaan päätyi niin muutaman huoneen ratkoneita pelaajia kuin jopa sata huonetta pelanneita konkareita.

Finalistit kisasivat mestaruudesta samana päivänä julkaistun Cryptic Cargon The Countdown siirrettävän pakopelin siivittämänä.

”The Countdown sopi mainiosti finaalipeliksi siitä löytyvän pisteidenlaskualgoritmin takia. Se määritti kullekin tiimille objektiiviset kisapisteet käytetyn ajan, apuvinkkien, ratkaisujen ja pelissä onnistumisen pohjalta.” Laura selvittää.

Kisan voitti 50 huonetta pelannut tiimi Pollot, Eija Jokilahti ja Arto Liukkonen Jyväskylästä. ”Tuntuu hyvältä! Mietimme että onko tämä meille nyt kuitenkin turha ajomatka tänne Jyväskylästä, mutta eipä ollut!” Hymyilee tuore pakopelin suomenmestari Eija Jokilahti.

Pandemia on tuonut oman mausteensa pakopelikisan suunnitteluun. Pienellä henkilömäärällä pelattu kisafinaali saatiin järjestettyä juuri ennen tapahtuma-alan rajoitusten uusia tiukennuksia. Suomenmestaruuskisa on saanut kuitenkin hyvin lämpimän vastaanoton ensimmäisenä vuotenaan koronatilanteesta huolimatta. Kisalle on selkeästi tilausta, joten tapahtuma saa ehdottomasti jatkoa myös tulevaisuudessa.

”Tervetuloa mukaan! Toivottavasti ensi vuonna koronarajoitukset eivät enää hankaloita järjestelyjä” hymyilee Laura.





Lisätietoa tapahtumasta löytyy sivustolta www.pakopelinsm.fi ja somekanavista www.instagram.com/pakopelinsm ja www.facebook.com/pakopelinsm

Löydätte tarvittaessa lisää kuvia Google Drive-kansiosta osoitteesta bit.ly/pakopelinsmkuvat

Jos haluatte tutustua karsintatehtäviin, niitä voi halutessaan yhä ratkoa osoitteessa: https://bit.ly/kesatehtavat21

Jos haluatte kokeilla Pakopelin SM finaalipeli The Countdownia, ottakaa yhteyttä!