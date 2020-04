Kaikkien aikojen etävappua juhlitaan kotona – virtuaalitodellisuus ja live-keikat tuovat ohjelmaa koko perheelle

Helsingin perinteisiä vappumenoja ei tänä vuonna järjestetä ja vapun viettoon ei tule kokoontua. Etävapun viihdykkeeksi Helsingin kaupunki toteuttaa yhdessä kumppaneiden kanssa monipuolisen ohjelmakattauksen. Vappuaaton starttaa perinteinen Mantan lakitus, joka toteutetaan virtuaalitodellisuudessa. Ilta jatkuu JVG:n keikalla Virtuaalisessa Helsingissä, johon voi osallistua kotisohvalta oman avattaren eli virtuaalihahmon avulla.

Koronaepidemian hillitsemisen vaatimat kokoontumisrajoitukset ovat peruneet Helsingin perinteiseen vappuun kuuluneet tapahtumat. Viranomaisten ohjeiden mukaisesti vapun viettoon ei kokoonnuta.

”Vappu on rakas ja tärkeä perinne helsinkiläisille. Tänä vuonna sitä vietetään poikkeusoloissa. Koska fyysinen kokoontuminen tai liikkuminen ei näissä oloissa ole mahdollista olemme luoneet yhdessä kumppaniemme kanssa monipuolisen kattauksen vappuohjelmaa kotona nautittavaksi”, kertoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

”Koronakriisin tuomat rajoitukset iskevät lujaa tapahtuma- ja musiikkialalle. Samalla uudet innovaatiot ja digitaaliset palvelut ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia konserttien ja tapahtumien järjestämiseen. Vappuna pääsemme kokemaan sekä Mantan lakituksen että JVG:n konsertin Helsingin keskustasta luodun digitaalisen kaksosen avulla, Virtuaalisessa Helsingissä. Kokemus tulee olemaan ainutlaatuinen ja luo toivottavasti aitoa yhteisöllisyyttä etävapun viettoon.”

Turvallisesti kotona

Samalla kun kaupunkilaisia kehotetaan pysymään kotona monipuolisen vappuohjelman äärellä, kaupunki haluaa muistuttaa turvallisuudesta myös kotioloissa.

”Perheen ja läheisten hyvinvointi on jokaiselle tärkeää. Poikkeusolot ja eristäytymisvaatimukset muuttavat arkea ja perinteitä kotona. On tärkeää puuttua orastaviin ongelmiin jo ajoissa ja huolehtia toinen toisemme jaksamisesta, erityisesti lapsista ja nuorista sekä vanhuksista. Ongelmatilanteisiin on tarjolla apua, myös vappuna”, muistuttaa Vapaavuori.

Vappuohjelman ohella kaupungin verkkosivuille nostetaan listaus tahoista, mistä saa apua ja tukea myös vapun aikaan.

Helsingin vappujärjestelyistä kerrottiin pormestarin infossa torstaina 23.4. Helsinki-kanavalla.

Poimintoja Helsingin vappuohjelmasta

Manta lakitetaan virtuaalitodellisuudessa

Yksi Helsingin rakkaimmista vappuperinteistä, Havis Amandan patsaan lakitus, toteutetaan tänä vuonna virtuaalitodellisuudessa. Lakitusvuorossa oleva Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo) toteuttaa lakituksen yhteistyössä Helsingin kaupungin ja virtuaaliteknologiaan erikoistuneen Zoan Oy:n kanssa uudella ja ainutlaatuisella tavalla.

Virtuaaliseen Helsinkiin sijoittuva lakitus tarjoaa katsojille mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyden kokemiseen. Lakitukseen johdattelee Taideyliopiston opiskelijoiden toteuttama poikkitieteellinen performanssi, joka nostaa esiin yhteiskunnallisia kysymyksiä.

Mantan lakitus starttaa Helsingin vapun ohjelmatarjonnan, ja se on katsottavissa Helsinki-kanavalta ja Burst.fi –kanavalta vappuaattona 30.4. klo 17.45 alkaen.

JVG:n live-keikkaan voi osallistua kotisohvalta

Etävappua viettävää juhlakansaa tanssittaa vappuaattona JVG Virtuaalisessa Helsingissä järjestettävässä live-konsertissa. Konserttiin voi osallistua kotisohvalta älypuhelimella tai tietokoneella. Jokainen konserttiin kirjautunut voi valita itselleen oman avattaren eli virtuaalihahmon ja hyvällä onnella nähdä itsensä tanssimassa keikan yleisössä. Keikalla ei tarvitse tyytyä vain katsomaan, vaan yleisöä kannustetaan reagoimaan elein, suosionosoituksin tai emojein, jotka välittyvät studiossa esiintyville artisteille reaaliajassa.

JVG:n konsertin Virtuaalisessa Helsingissä tarjoavat Helsingin kaupunki yhdessä Fullsteam Agencyn ja virtuaaliteknologiaan erikoistuneen Zoan Oy:n kanssa.

JVG – Ikuinen Vappu, to 30.4.2020 klo 19, Virtuaalinen Helsinki, Helsinki-kanava ja Burst.fi. Tallenne katsottavissa keikan jälkeen 48 h osoitteessa helsinkikanava.fi

Club for Five ja Rajaton esiintyvät Savoy-teatterin virtuaalivapussa

Savoy-teatterin vappu hemmottelee a cappella -musiikin ystävää. Vappuaattona Club For Five laulaa yleisön suosikkeja sekä aivan uutta tuotantoa. Konsertti sisältää myös tuttuja yhteislauluja.

Vappupäivänä Rajatonta iloa Savoyssa tarjoaa lauluyhtye Rajaton. Ohjelmassa on lauluja keväästä, rakkaudesta ja uusista aluista, sekä yhteislaulua Rajattoman toimiessa esilaulajana

Molemmat konsertit näytetään suorina Helsinki-kanavalla.

Savoyn vappu: Club For Five, to 30.4. klo 20-21

Rajaton, pe 1.5. klo 17-18

helsinkikanava.fi

Helsingin kaupunginorkesterin perinteinen vappumatinea

Helsingin kaupunginorkesterin vappumatinean valssit, tangot, galopit, schlagerit ja marssit ovat lyöneet tahtia stadilaiseen vapunviettoon jo vuodesta 1883. Tänä vuonna vappumatineasta pääsee nauttimaan suorana verkkolähetyksenä Musiikkitalosta YLE Areenan ja YLE Radio 1 kanavilla.

Helsingin kaupunginorkesterin vappumatinea, pe 1.5. klo 14-15 (verkkolähetys alkaa klo 13.30), www.helsinginkaupunginorkesteri.fi, HKO Screen -mobiilisovellus, Yle Areena, Yle Radio 1

Vapun herkkuja ja vappukukkia suoraan kotiin

Astetta rennomman etävapun saa tilaamalla vapun herkut suoraan kotiovelle. MyHelsingin sivuille on koottu vinkkejä helsinkiläisistä ravintoloista, joista voi tilata vappulounaan tai vappubrunssin kotona nautittavaksi. Voit myös ilahduttaa ystävää vaikka kukkatervehdyksellä.

Vappuherkut kotiin

Vapputervehdykset: ilahduta ystävää

Musiikkia moneen makuun Helsinki-kanavalla

Vappuaattoillan päättää rap-artistina ja DJ:nä tunnetun Yeboyahin keikka Helsinki-kanavalla. D.R.E.A.M.G.I.R.L.S-rapshowssa loistanut Yeboyah on esiintynyt täpötäydellä Flow Festivalin Red Arenalla, loppuunmyydyllä Tavastialla sekä Ruisrockissa.

Vappupäivänä Helsinki-kanavalla nähdään niin R&B:n, räpin ja hip hopin artisteja, kuin latinorytmejä taikova Banda Caribe Helsinki -trio Tiivistämö Live -konserteissa. Vappupäivän kruunaa rockyhtye Marjo Leinonen & viranomaiset.

Yeboyah!, to 30.4. klo 22-22.30

Tiivistämö Live part 1 ja 2, pe 1.5. klo 15-16

Marjo Leinonen & viranomaiset, pe 1.5. klo 18-19

helsinkikanava.fi

Lapsiperheille vappupuuhaa

Annantalo järjestää lapsille ja lapsenmielisille virtuaaliset vappunaamiaiset. Kuka tekee kotoa löytyvistä materiaaleista huikeimmat vappuasut? Annantalon somekanavissa julkaistaan vappuaattona vinkkejä asujen luomiseen. Kuvan omasta asusta voi lähettää Instagramiin tunnisteella #annantalonvappuhaaste 30.4. - 4.5. välillä. Kaikkien naamiaisasukuvansa postanneiden kesken arvotaan taidetarvikkeita.

Annantalon vappuhaaste: Naamiaiset kotikonstein

Vinkkejä etävapun viettoon: myhelsinki.fi

Kaikki videot, live-keikat ja niiden tallenteet 30.4. alkaen: helsinkikanava.fi

Tämä tiedote julkaistaan mahdollisimman pian Hel.fi-sivustolla käännösversiona ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.