Kaikkien aikojen paras joulukuu käytettyjen asuntojen kaupassa, mutta kohteita ennätysvähän myynnissä kerrostaloyksiöitä lukuun ottamatta

Suomen suurin kiinteistönvälittäjä Kiinteistömaailma teki vuoden 2021 joulukuussa yhteensä 989 käytettyjen ja uusien asuntojen sekä kiinteistöjen kauppaa. Käytettyjen asuntojen kauppamäärä, 940, on ketjun yli 30-vuotisen historian paras joulukuun kauppamäärä. Erityinen ilmiö asuntokaupassa on tällä hetkellä poikkeuksellisen pieni myynnissä olevien kohteiden valikoima.

Kiinteistömaailman asuntomyymälät tekivät juuri päättyneessä joulukuussa 940 käytettyjen sekä 49 uudiskohteiden kauppaa, yhteensä siis 989 kauppaa. Kauppamäärä kasvoi edellisvuoden joulukuusta (964 kauppaa) ennätysvahvan käytettyjen asuntojen kaupan ansiosta; uudiskohteissa kauppamäärä supistui noin puoleen edellisvuoden joulukuusta.

”Erityinen ilmiö asuntomarkkinassa on tällä hetkellä myynnissä olevien kohteiden erittäin vähäinen määrä. Koko Suomessa sekä uusia että käytettyjä asuntoja oli viimeisimmän käytössä olevan eli marraskuun tilaston mukaan myynnissä eri välitysliikkeillä -27 % vähemmän kuin juuri ennen korona-aikaa kaksi vuotta sitten. Se tarkoittaa, että tarjontaa on 17 000 vaihtoehtoa vähemmän kuin kaksi vuotta sitten”, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n analyytikko Tony Korkala.

”Asuntotyypeittäin tarkasteltaessa käytetyissä asunnoissa tarjonnan vähentyminen on isointa omakotitaloissa (-37 %) ja rivitaloissa (-33 %) korona-aikaa edeltävään tilanteeseen verrattuna. Pienintä tarjonnan vähentyminen on kerrostaloissa (-7 %), ja kerrostaloyksiöitä on jopa enemmän (+10 %) tarjolla kuin ennen korona-aikaa”, Korkala lisää.

Helsinki eroaa muusta maasta: tarjonta jopa kasvanut

Valtaosassa Suomen isoimpia kaupunkeja myynnissä on koteja selkeästi vähemmän kuin kaksi vuotta sitten: Espoossa, Turussa ja Tampereella vähennystä on -22 %, Vantaalla -6 %, Lahdessa -23 %, Jyväskylässä -15 %, Kuopiossa -23 % ja Oulussa -28 %. Poikkeuksen isoon kuvaan tekee Helsinki, jossa on +17 % enemmän kohteita myynnissä erityisesti vahvan yksiötarjonnan ansiosta.



”Vaikka asuntokaupan dynamiikassa on kohdemäärien ja hintakehityksen suhteen nähty viime aikoina poikkeuksellisia heilahteluita molempiin suuntiin, pitää muistaa että edellytykset normaaliin, tarvepohjaiseen asuntokauppaan ovat edelleen olemassa. Olemme saaneet kohteita myyntiin vuoden viimeisten kuukausien aikana edellisvuosia paremmin, ja ostajakontakteja per kohde on edelleen tavanomaiseen määrään nähden poikkeuksellisen paljon, minkä myötä kohteet käyvät myös hyvin kaupaksi. Nämä lähtökohdat antavat hyvät edellytykset myös alkavaan asuntokaupan vuoteen”, sanoo Tony Korkala.

Kiinteistömaailma julkaisee koko vuoden tiedot kattavan Vuosi 2021 -tiedotteensa tammikuun aikana.



