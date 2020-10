Kaiku-radiomainoskilpailun Grand Prix Taksi Helsingin ”Stadin kadut kertovat” -sarjalle

Suomen merkittävimmän radiomainoskilpailun, Kaikun, voittajat julkistettiin tänään RadioMedia ry:n järjestämässä virtuaaligaalassa. Yhteensä 139 kisaan ilmoitetusta työstä palkittiin voittajat seitsemässä eri kategoriassa. Kilpailun Grand Prix -palkinto meni Taksi Helsingin ”Stadin kadut kertovat”-mainossarjalle.

Vuosi 2019 oli kuudes perättäinen vuosi, jolloin radion mainosmyynti kasvoi suhteessa edellisvuoteen. Tämä näkyi vahvasti kilpailuun ilmoitettujen töiden määrässä ja laadussa. Shortlistalle valikoitui runsaasti hyvätasoisia töitä, joista voittajat valikoituivat tiukan tuomaroinnin tuloksena.

"Näissähän ei ole koskaan kauheasti oikoteitä, voittajat on aina tehty rakkaudella ja pieteetillä”, kommentoi kilpailun päätuomari, luova johtaja Erkko Mannila, Miltton Creativesta. ”Voittajatöissä on haettu, ja lopulta keksitty, ainutlaatuinen idea, jota on muhitettu sen verran, että ajatus on tullut kirkkaaksi. Sitten se on toteutettu vaivaa nähden ja epäilemättä kokeilujenkin kautta."

Taksi Helsinki nappasi jälleen Grand Prix -palkinnon

Taksi Helsingillä oli useita töitä Kaikun shortlistalla, ja tarkan tuomariston analysoinnin perusteella Grand Prix -palkinnon ansaitsi ”Stadin kadut kertovat” -mainossarja. Kyseinen mainos voitti myös paikallisen radiomainoksen sarjan.

Tuomariston perusteluissa ”Stadin kadut kertovat” oli selkeästi kunnianhimoisin toteutus tämän vuoden kilpailussa: ”Käsikirjoituksessa ja toteutuksessa äänimaisemineen oli nähty paljon vaivaa, mikä näkyi lopputuloksessa. Paikallisuutta ja historiantuntemusta henkivä pitkäikäinen konsepti yhdistyi loistavalla tavalla taksibisnekseen”.

Radiomainoskategorioiden voittajien lisäksi KaikuGaalassa palkittiin vuoden tuotantoyhtiönä jo yhdeksännen kerran peräkkäin Miracle Sound, vuoden mainostoimiston tittelin sai neljännen kerran peräkkäin Folk ja vuoden mediatoimiston palkinnon vastaanotti ensimmäistä kertaa MediaCom.

KaikuGaalassa jaettiin myös Kultainen Mikki -elämäntyöpalkinnot teatteri- ja ääninäyttelijä Juhani Rajalinille sekä laulaja ja ääninäyttelijä Jari Karjalaiselle.

Kaiku-radiomainoskilpailun voittajat eri kategorioissa:

Yhteiskunnallinen :

Todista ikäsi, Alko

Tuotantoyhtiö: Miracle Sound

Mainostoimisto: TBWA\Helsinki

Paikallinen:

Stadin kadut kertovat, Taksi Helsinki

Tuotantoyhtiö: Miracle Sound

Mainostoimisto: Folk Finland

Mediatoimisto: MediaCom

Musa & jingle:

Minä soitan Helenille, Helen

Tuotantoyhtiö: Vild/Studio Kekkonen

Mainostoimisto: Ivalo Creative Agency

Mediatoimisto: Dagmar

Tuotteet:

Vaihtokauppa / Lidlin luomukaurasydän, Lidl Suomi

Tuotantoyhtiö: Miracle Sound

Mainostoimisto: Folk Finland

Mediatoimisto: Virta Helsinki

Palvelut:

Turvattomuudesta turvaan, Taksi Helsinki

Tuotantoyhtiö: Miracle Sound

Mainostoimisto: Folk Finland

Mediatoimisto: MediaCom

Yrityskuva:

Turvattomuudesta turvaan, Taksi Helsinki

Tuotantoyhtiö: Miracle Sound

Mainostoimisto: Folk Finland

Mediatoimisto: MediaCom

Teho:

Hei Liisa, Lumo-kodit / Kojamo Oy

Tuotantoyhtiö: Humina

Mainostoimisto: Bob the Robot

Mediatoimisto: ToinenPHD

Grand Prix:

Stadin kadut kertovat, Taksi Helsinki

Tuotantoyhtiö: Miracle Sound

Mainostoimisto: Folk Finland

Mediatoimisto: MediaCom

Vuoden tuotantoyhtiö: Miracle Sound

Vuoden mainostoimisto: Folk Finland

Vuoden mediatoimisto: MediaCom

Vuoden 2019 Kaiku-radiomainoskilpailun tuomaristo:

Päätuomari : Erkko Mannila, creative director, Miltton Creative

Netti Genberg, creative, N2

Juuso Helander, senior creative, Wörks

Renny Järvinen, head of sound production, Nelonen Media

Annukka Puttonen, creative director, McCann Helsinki

Olli-Eemeli Hongisto, creative copywriter, SEK

Jenni Kanerva, senior copywriter, Sherpa

Kaija Rossi, client group director, BOB the Robot

Martta Kallio, senior copywriter, TBWA\Helsinki

Mikko Vartiainen, strategi, Redland

Kim Wirtanen, CEO, Kiwi Sounds & sound producer, Bauer Media

Erkka Jaakkola, commercial director, Bauer Media

Kasper Kahila, head of radio, Sanoma Media Finland

Lisää tietoa voittajista sekä töiden äänitiedostot löytyvät osoitteesta https://kaikukilpailu.fi.