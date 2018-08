Kaikukortin tavoitteena on parantaa yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä. Kunniamaininnan sai Westendinpuiston koulu.

Kaikukortti voittajaksi Vuoden 2018 esteetön teko -kilpailussa

Espoon vammaisneuvoston Rakennetaan kaikille -työryhmä on valinnut Vuoden 2018 esteetön teko -kilpailun voittajaksi Kaikukortin. Kaikukortti on alennuskortti, joka on suunnattu taloudellisesti tiukassa tilanteessa oleville henkilöille ja heidän lapsilleen. Tiukka taloustilanne voi johtua esimerkiksi sairaudesta tai työttömyydestä. Kaikukortin tavoitteena on parantaa yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä.

Kaikukortin taustalla on valtakunnallinen Kulttuuria kaikille -palvelu, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön tuella kehittänyt Kaikukortin toimintamallin. Espoo toimi Kaikukortin pilottikaupunkina vuonna 2015, ja vuoden 2016 alusta Kaikukortti on ollut Espoon kaupungin pysyvä palvelu.

Vuonna 2018 Espoon Kaikukortti-toiminnassa on mukana 30 espoolaista kulttuuritoimijaa, joiden palveluista suurin osa on saatavilla Kaikukortilla. Kaikukorttia myöntää asiakkailleen 28 espoolaista sote-alan toimijaa.

Vuoden esteetön teko kunniamaininnan sai Westendinpuiston koulu.

Vuoden esteetön teko -kilpailussa etsittiin nyt viidettä kertaa espoolaista palvelua, yritystä, yhteisöä, toteutettua ideaa, henkilöä, rakennusratkaisua tai toimintaa, joka on tuonut palvelut kaikkien saataville, ja tehnyt liikkumisesta tai asioinnista helppoa meille kaikille. Kilpailuehdotuksia tuli yhteensä 11.

Palkinnot jakoivat Espoon Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Päivi Repo ja Espoon vammaisneuvoston puheenjohtaja Pirkko Kuusela 24.8. Espoo-päivänä pidetyssä Vertaiskahvilassa Kuninkaantien toimintakeskuksessa. Lämpimät onnittelut voittajille!

Palkitut ehdotukset perusteluineen

Voittaja: Kaikukortti

Kulttuuri kuuluu kaikille! Kaikukortti parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien henkilöiden mahdollisuuksia nauttia taiteesta ja kulttuurista. Kaikukortin voivat saada mm. vammaispalvelun asiakkaat ja se oikeuttaa myös saattajan, oppaan, avustajan tai Kulttuurikaverin mukaan tulemiseen maksutta. Kaikukortilla voi hankkia lipun moniin Espoossa oleviin kulttuurikohteisiin, kuten museoihin, teattereihin, festivaaleille ja konsertteihin. Kaikukortti rikastuttaa monen vammaisen ja pienituloisen elämää suunnattoman paljon.

Kunniamaininta: Westendinpuiston koulu

Westendinpuiston koulu henkii kaikissa toimissaan suvaitsevaisuutta ja erityislapsen huomioimista. Koulu hakee tarvittaessa lisätietoa, ennakoi opetuksessa tulevia valmiuksia, pitää huolta kaverisuhteista, kohtelee uskomattoman hyvin ja osoittaa täysin esteetöntä asennetta.

Lisätietoja

www.espoo.fi/kaikukortti

Erityisasiantuntija Helena Sarjakoski, kulttuurin tulosyksikkö, p. 050 381 4033

Vammaisasiamies Sirkku Kiviniitty, p. 050 344 5190