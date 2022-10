Kainuun ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän Kajaaniin sijoittuvasta Kivikankaan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta

Hankealue käsittää yhtenäisen tuulipuistoalueen, jonka pinta-ala on laajemmassa hankevaihtoehdossa (VE1) noin 100 km2. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho enintään 10 MW. Voimaloiden välinen etäisyys toisistaan on keskimäärin noin 700 m.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan tuulivoimahankkeen toteuttamisen vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima selvitys hankkeen ympäristövaikutuksista.

Kivikankaan YVA-selostuksessa tarkastellut hankevaihtoehdot

Kivikankaan hankkeen arviointiselostuksessa tarkasteltaviksi vaihtoehdoiksi esitettiin kolme eri toteutusvaihtoehtoa, joista yksi on niin sanottu nollavaihtoehto, jolloin hanketta ei toteuteta. Vaihtoehdoissa VE1 hankealueelle sijoittuisi enintään 67 voimalaa ja VE2 enintään 45 voimalaa.

Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein ja ilmajohdoin. Hankealueelle rakennetaan joko 2–3 sähköasemaa (VE1) tai yksi sähköasema (VE2). Tuulipuisto liitetään sähköverkkoon Fingridin Vuolijoen sähköasemaan uudella 400 (+110) kV voimajohdolla, joka sijoittuu Terrafamen Sotkamon kaivosta palvelevan 110 kV-voimalinjan rinnalle. Uuden voimajohtolinjan pituus on yhteensä noin 24 km.

Hankkeen vaikutukset

Kainuun ELY-keskus kuulutti YVA-menettelyn yhteysviranomaisena arviointiselostuksen 1.6.–30.7.2022. ELY-keskukselle jätettiin yhteensä 18 lausuntoa ja 4 mielipidettä.

Yleisesti ottaen ympäristövaikutusten arviointiselostusta pidettiin sisällöltään selkeänä ja kattavana, mutta tehtyjä arviointeja pidettiin osin puutteellisina muun muassa maankäyttöä, maisemavaikutuksia, virkistyskäyttöä, eläinlajistoa, luontokohteita, elinympäristön viihtyisyyttä koskien ja yhteisvaikutusten osalta. Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiselostus täyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen 4 §:n sisältövaatimukset. Arviointiselostus on laadittu ottaen huomioon hankkeen arviointiohjelma ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto. Hankkeesta vastaavat ovat myös huomioineet yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antamassa lausunnossa olleet epätarkkuudet.

Yhteysviranomaisen johtopäätös on, että voimaloiden toteutusvaihtoehdon VE1 vaikutukset ovat merkittävyydeltään haitallisempia kuin vastaavat vaikutukset vaihtoehdossa VE2. Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan kaikki hankevaihtoehdot ovat kuitenkin toteuttamiskelpoisia. Myös ulkoinen sähkönsiirto on ympäristövaikutusten arvioinnin tietojen perusteella toteuttamiskelpoinen.

Yhteysviranomainen yhtyy arviointiselostuksen johtopäätökseen, jonka mukaan Kivikankaan tuulipuiston ja puiston sähkönsiirron merkittävimmät vaikutukset ovat vaikutukset ihmisten elinympäristöihin, lintuihin ja maisemaan. Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan edellä mainittujen vaikutusten lisäksi merkittävät vaikutukset kohdentuvat myös osittain eläimistöön ekologisten yhteyksien kautta ja yhteisvaikutuksiin muiden hankkeiden kanssa.

Yhteysviranomaisen peruteltu päätelmä on nähtävillä hankkeen verkkosivulla.