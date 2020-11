Kainuun jätehuollon kuntayhtymälle annettu uhkasakko määrätty maksuun

Kainuun työttömyys lähes vuoden takaisella tasolla 20.10.2020 08:11:22 EEST | Tiedote

Työttömyystilanne on ollut vaikea koronaviruksen leviämisen jälkeen, mutta Kainuussa työttömyys on pienentynyt tasaisesti toukokuusta lähtien ja on jo lähellä vuoden takaisistakin tasoa. Työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa 2 990, mikä on vain 18 työtöntä enemmän (+1 %) kuin vuotta aikaisemmin.