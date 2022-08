Kainuun kuntien välisen joukkoliikenteen talviaikataulukausi alkaa

ELY-keskus antoi ajantasaistetun perustellun päätelmänsä Puutionsaaren tuulivoimahankkeen YVA-selostuksen täydennyksestä 25.7.2022 13:04:51 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisen ajantasaistetun perustellun päätelmän Puutionsaaren tuulivoimahankkeen YVA-selostuksen täydennyksestä koskien tuulivoimahankkeen sähkönsiirtoa: Uusnivala-Puutionsaari-Rahkola-Hautakangas 400 kV voimajohto. Ajantasaistettu perusteltu päätelmä on hankkeessa yhteysviranomaisena toimineen ELY-keskuksen kokoava lausunto, jossa otetaan kantaa tehtyjen arviointien riittävyyteen ja laatuun sekä hankkeen ympäristövaikutuksiin. Ajantasaistettu perusteltu päätelmä sisältää myös koosteen kaikista YVA-selostuksesta annetuista lausunnoista ja mielipiteistä. Ajantasaistetussa perustellussa päätelmässään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toteaa, että laadittu YVA-selostuksen täydennys on laaja kokonaisuus, jossa hankkeen sähkönsiirron muutoksen vaikutukset on arvioitu kattavasti. YVA-selostuksen täydennyksessä on arvioitu YVA-lain vaatimalla tarkkuudella hankkeen ennakoitavissa olevat ja to