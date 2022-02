Kainuun työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan ratkaisu ennakointia kehittämällä

Pula osaavasta työvoimasta on merkittävä pullonkaula Kainuun kestävässä kasvussa. Samalla siitä on tullut kriittinen kysymys Kainuun työmarkkinoille. Kainuun työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa on ryhtynyt ratkomaan Tulevaisuuden taidot - Kainuu ennakoi –hanke.

Hankkeen tavoitteena on parantaa osaavan työvoiman saatavuutta Kainuussa sekä helpottaa työpaikkojen täyttymistä. Työllisyysasteen parantaminen on myös osa Kainuun maakuntaohjelman ja hallitusohjelman mukaisia tavoitteita.

”Ennakointityö on tärkeässä roolissa osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa, alueellisessa koulutustarvesuunnittelussa sekä edunvalvonnassa. Vaikuttava ennakointi vaatii yhteisesti jaetun Kainuun tilannekuvan. Ennakointihanketta tarvitaan erityisesti toimijoiden välisen yhteistyön ja osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin vahvistamiseen. Hanke voi auttaa rakentamaan selkeän, systemaattisen ja vaikuttavan ennakoinnin toimintamallin, jossa huomioidaan erityisesti Kainuun kärkitoimialojen yrityskentän osaajatarpeet unohtamatta koko Kainuun kehittämistarpeita”, toteaa erityisasiantuntija Henna Sormunen Kainuun liitosta.

Yritykset mukaan ennakointityöhön

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jonka avulla ennakoinnin toimijat voivat laatia osaamisen kehittämisen tulevaisuuskuvaa 3-5 vuoden aikajänteellä ja etsiä ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan.

Yrityksiä otetaan entistä tiiviimmin mukaan ennakointityöhön, josta on hyötyä yritysten omassa kehittämistoiminnassa. Yritykset pystyvät kehittämään henkilöstönsä osaamista tarvittavaan suuntaan, kun päätöksenteon tukena on laajempaa tietoa muun muassa työvoiman osaamisen ja saatavuuden haasteista.

"Toimiva ennakointi auttaa meitä suuntaamaan koulutusta nopeasti muuttuvan työelämän tarpeisiin. Osaamisen puutteet hankaloittavat monen työttömän työnhakijan työllistymistä, joten osuva, työnantajien vaatimuksiin vastaava koulutus parantaa osaltaan työvoiman saatavuutta”, tiivistää johtava asiantuntija Anne Ristioja Kainuun ELY-keskuksesta.

Osaavan työvoiman saatavuus on kynnyskysymys Kainuulle

Kainuu on siirtynyt positiivisen rakennemuutoksen piiriin. Liikevaihto ja työntekijämäärä ovat kasvaneet 2015 alusta alkaen. Työllisyyden kehitys korona-aikana on ollut muuta maata myönteisempi ja TE-toimistossa avoinna olevien työpaikkojen määrä on ennätysmäisen suuri.

Myönteinen kehitys työllisyydessä on johtanut rekrytointiongelmiin, jotka ovat olleet maan pahimpia vuodesta 2018 asti ja ne ovat edelleen kasvussa. Työpaikkojen täyttymiseen kuluva aika on koko maan pisimpiä ja pidentynyt huomattavasti. Usealla alalla onkin pula osaavasta työvoimasta ja ammattibarometrin mukaan pulaa tekijöistä on yli 60 ammatissa. Samanaikaisesti rakenteellinen työttömyys on suuri, työllisyysaste on alhainen ja kohtaanto-ongelma on pahentunut. Työttömissä on paljon henkilöitä, joiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille kokoaikaiseen työhön estää tai hankaloittaa koulutuksen ja osaamisen puutteet.

Tulevaisuuden taidot - Kainuu ennakoi -hanke rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta ja hanketta hallinnoi Kainuun ELY-keskus. Hanke aloitti toimintansa 3.1.2021 ja päättyy 31.8.2023.