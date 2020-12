Kainuussa kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset edelleen kielletty, ohjeita noudattaen enintään 20 hengen tilaisuudet ovat mahdollisia (Pohjois-Suomi)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää 19.12.2020 alkaen tartuntatautilain nojalla kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Kainuun alueella 18.1.2021 saakka. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että virusturvallisuus niissä voidaan varmistaa THL:n ja OKM:n 21.9.2020 annettua ohjetta noudattaen.

Määräys on voimassa ajalla 19.12.2020 - 18.1.2021, ja se koskee Kainuun alueen kaikkia kuntia.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto huomioi päätöstä tehdessään Kainuun alueellisten koordinaatiotyöryhmien kokonaisarvioita alueellisesta koronaepidemian tilanteesta ja suosituksia torjuntatoimiksi.

Kahden viimeisen viikon aikana COVID-19 -tapausten ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on ollut Kainuussa 9,7. Tautitilanne muuttuu päivittäin.

Kainuuseen saavutaan juhlapyhien ajaksi eri puolilta Suomea myös alueilta, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on huomattavan korkea. Joulun ja uudenvuoden aikaan on perinteisesti järjestetty isoja yleisötilaisuuksia (esimerkiksi ilotulitukset), joissa viruksen leviämisen riski on suurentunut. Vaikka Kainuussa ollaankin epidemian perustasolla, rajoitusmääräyksellä halutaan minimoida yleisötilaisuuksien yhteyteen liittyvää yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen riskiä.

Jos tartuntatautitilanne muuttuu äkillisesti, kunta voi tehdä tiukempia rajoituksia ja paikallisilla torjuntatoimilla voidaan tehokkaasti estää tautiryvästymien leviämistä. Epidemiologisen tilanteen muuttuessa myös aluehallintovirasto voi arvioida tilannetta uudelleen ja tehdä mahdollisen rajoitusmääräyksen useiden kuntien alueelle.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella kuntien, sairaanhoitopiirien sekä muiden toimijoiden yhteistyö on toiminut erinomaisesti, ja aluehallintovirasto yhteensovittaa tartuntatautien torjuntatyötä alueella erilaisissa epidemiologisissa tilanteissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hybridistrategian mukaan epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimenpitein. Epidemiatilanteen heikentymiseen on reagoitava nopeasti ja ennakoivasti ottamalla käyttöön tehokkaita ja epidemiologisesti tarkoituksenmukaisia lisätoimenpiteitä. Alueelliset torjunta- ja rajoitustoimet ovat avainasemassa tartuntojen leviämisen estämiseksi, jotta tilanteen eteneminen saadaan pysäytettyä.

Turvavälit ja hyvä hygienia ehkäisevät epidemian leviämistä

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen tarkoituksena on ehkäistä alueellaan yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ja tartuntatautitilanteen pahenemista. Joukkoaltistumisten ja taudin leviämisen riski on erityisen suuri kaikissa tilanteissa, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu ja voi päätyä lähikontaktiin keskenään. Yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa tartunnan torjuntatoimista on välttämätöntä huolehtia. THL:n ja OKM:n ohjeessa edellytetään muun muassa, että:

osallistujien välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen

tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.

järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Kun kokoontumisissa noudatetaan riittäviä turvaohjeita, voidaan tartunnan riskiä olennaisesti vähentää.

Lisätietoja:

Median yhteydenotot:

ylijohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 551, terttu.savolainen@avi.fi ;

ylijohtajan sijainen ajalla 21.-31.12.2020: johtaja Erkki Kantola, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 648

ylijohtajan sijainen ajalla 1.-15.1.2021: johtaja Päivi Suorsa, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, paivi.suorsa@avi.fi, p. 0295 017 500

aluehallintoylilääkäri Pasi Hirvikoski p. 0205 017 598, pasi.hirvikoski@avi.fi

Aluehallintovirastojen päätökset (yleistiedoksiannot):

Liite: Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 17.12.2020 (pdf)

Liite: Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (pdf)

Tapahtumajärjestäjien neuvonta puh. 0295 016 666 (ma-pe kello 8-11.30 ja 12.30-16), sähköposti: koronainfo@avi.fi

Usein kysytyt kysymykset

Linkki: Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin aluehallintovirastojen verkkosivuilla (avi.fi)