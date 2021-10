Kainuussa on töitä ja positiviset näkymät lähitulevaisuuteen

Kainuun työllisyysaste on noususuunnassa ja työttömyys alenee. Työpaikkoja on tarjolla runsaasti ja osaajista on pulaa alalla kuin alalla.

Useissa ammateissa on vähemmän työttömiä työnhakijoita kuin TE-palveluissa avoimeksi ilmoitettuja työpaikkoja. Pahin puute työntekijöistä on sosiaali- ja terveydenhuollossa, mutta tekijöitä tarvitaan myös esimerkiksi rakennus-, metsä- ja metallialalla, siivous- ja kodinhoitotehtävissä sekä taloushallinnossa.

Osaavan työvoiman saatavuusongelmat uhkaavat pahimmillaan yritysten kasvua ja uusien investointien toteutumista. Kainuu tarvitseekin lisää nuoria ja työikäisiä asukkaita sekä panostuksia työperäisen maahanmuuton lisäämiseen.

Kainuun ELY-keskuksen asiantuntijat kertovat näkymistä videolla.