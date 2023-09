Kaisa Mäkäräinen ja Kolin Matkailu Oy yhteistyöhön. Urheilijoille tiedossa täsmävinkkejä treeniin.

Seikkailumatkailija Anna-Katri Räihästä Suomen ensimmäinen kaikissa maailman maissa käynyt nainen 7.6.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Anna-Katri Räihä (39) on saavuttanut tavoitteensa käydä kaikissa maailman 197 maassa. Ainoastaan noin 300 ihmistä koko maailmassa on päässyt samaan, heistä vain noin 30 on ollut naisia. Räihä on ensimmäinen suomalainen nainen, ja samalla nuorin pohjoismainen nainen, joka on käynyt kaikissa maailman maissa.