Kaisu-Maria Toiskallio Otavan lasten-ja nuortenkirjapäälliköksi

Maiju ”Mansikkka” Voutilaisen Itke minulle taivas on hengästyttävä ja lohdullinen runoteos kipeistä asioista. 15.11.2017 13:20 | Tiedote

Miten selviytyä, kun on niin rikki että jo hengittäminen sattuu? Miltä tuntuu, kun on elettävä pelkällä murheella ja kaaoksella? Kun alakulo valtaa mielen ja hajoaminen on jo lähellä. Maiju Voutilainen eli Mansikkka (s. 1996) on tunnettu tubettaja, jonka Mielenterveyden keskusliitto nimesi vuoden 2017 Hyvän mielen lähettilääksi tunnustuksena rohkeudesta puhua julkisesti mielenterveysongelmista. Itke minulle taivas on hänen esikoisteoksensa.