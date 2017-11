Kaitaalle metrokeskus ja uusia asuntoja

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Kaitaan metrokeskuksen asemakaavan muutosehdotusta 29.11.2017.

Kaitaalle uuden metroaseman välittömään läheisyyteen rakennetaan tiivis ja kaupunkimainen asuinalue noin 1000 asukkaalle. Uudet korttelit sijaitsevat pääosin Kaitaantien ja Iivisniementien välisellä alueella. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu Iivisniemen liikekeskuksen kortteli.

Uusia palveluja vanhaa arvostaen



Iivisniemestä ja sen viereen tulevasta metrokeskuksesta suunnitellaan laadukas ja omaleimainen kokonaisuus ja uusi rakentaminen sovitetaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Iivisniemen rakennuskantaan. Tavoitteena on säilyttää Iivisniemen ja Kaitaan ominaispiirteitä ja kehittää aluetta eläväksi paikalliskeskukseksi.

Metrokeskuksen kortteleihin tulee liiketiloja katutasoon palvelemaan iivisniemeläisiä ja lähialueiden asukkaita. Metroaseman lähiympäristöön rakennetaan pääasiassa kahdeksankerroksisia asuinkerrostaloja.

Tavoitteena on, että Iivisniemi ja metrokeskus erottuvat toisistaan kaupunkikuvassa. Iivisniementien puolella julkisivujen yleisilme on vaalea ja Kaitaantien puoleiset rakennukset suojaavat melulta ja liikenteen päästöiltä. Vehreyttä ja viihtyisyyttä sisäpihoille saadaan istuttamalla uusia puita maanvaraisille pihoille.

Järvimaisemia ja kestävää kaupunkiasutusta



Järviluontokaan ei ole kaukana Kaitaan metrokeskuksesta. Hannusjärvi sijaitsee tulevan metroaseman läheisyydessä Kaitaantien pohjoispuolella.

Uusien korttelien pysäköinti on järjestetty kahteen viisikerroksiseen pysäköintilaitokseen, jonne mahtuu noin 650 asukasautopaikkaa sekä 50 metron liityntäpysäköintipaikkaa. Jalankulku- ja pyöräilyreitit on suunniteltu toimivaksi kokonaisuudeksi, siten että Kaitaan metroasemalle on vaivatonta pyöräillä kaikilta suunnilta. Iivisniemenkadun varteen rakennetaan eroteltu pyöräilyn ja jalankulun väylä.

Liikennejärjestelyiden periaatteena on, että autoliikenne Iivisniemen nykyisessä katuverkossa ei merkittävästi lisäänny uusien asuinrakennusten myötä. Autoliikenteen pääyhteys uuteen pysäköintilaitokseen kulkee Kaitaantien kautta.