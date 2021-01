Kaivokadun suurtyömaan haitat halutaan minimoida

Stoan ja Puhoksen alue uudistuu Itäkeskuksessa – kaupunkilaisilta pyydetään mielipiteitä suunnitelmiin 11.1.2021 11:13:06 EET | Tiedote

Helsingin kaupunki uudistaa Stoan ja Puhoksen aluetta ja alueelle laaditaan suunnitteluperiaatteet. Tavoitteena on tehdä Itäkeskuksen alueesta ja Puotilan metroaseman seudusta yhtenäinen kaupunkikeskusta, jonka vahvuutena on omaleimainen ja monikulttuurinen identiteetti. Kaupunki on avannut aiheesta kyselyn verkkoon, johon toivotaan mielipiteitä alueen asukkailta, asiakkailta ja yrittäjiltä, mitä uudistamisessa on tärkeää ottaa huomioon. Kysely on auki 29. tammikuuta asti osoitteessa kerrokantasi.hel.fi.