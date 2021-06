Kaivoniityn luonnonsuojelualue perustettu Puolangan Väyrylään

Kainuulainen työelämä tarvitsee osaamista – kaikkien osaaminen näkyväksi 14.6.2021 11:03:27 EEST | Tiedote

Kainuun oma opinnallistamismalli on päivitetty vuoteen 2021. Se on maustettu opinnollistamisesta saaduilla kokemuksilla. Mallin tekoon on osallistunut useita kainuulaisia opinnollistamisen asiantuntijoita ja tekijöitä.