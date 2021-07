Kajaanin lentoasemalle lisää linja-autovuoroja viikonloppuna 24.7.-25.7.2021

Kainuun kaivoissa riittää vielä vesi 7.7.2021 13:28:43 EEST | Tiedote

Kaivoissa on riittänyt vielä vettä helteistä huolimatta. Kainuussa on noin 10000 asukasta kiinteistökohtaisen vesijärjestelmän varassa ja lisäksi myös vapaa-ajan asunnoilla on kaivoja.