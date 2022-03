Kaksi huippuhotellia avautuu keväällä Helsingissä – Ikoninen Torni tekee paluun entistä loistokkaampana

Vuonna 1931 avattu klassikkohotelli Solo Sokos Hotel Torni ravintoloineen avaa ovensa täysin uudistuneena 12.4.2022. Uudessa Tornissa on panostettu uniikkiin ja näyttävään sisustukseen, henkilökohtaiseen palveluun ja kiinnostaviin ravintoloihin, ja siitä on tarkoitus tulla S-ryhmän korkeatasoisin hotelli.

Uudistettuun Torniin tulee tasokas viiden ravintolan kokonaisuus. Moderni brasserie OR tarjoaa kasvis- ja kalapainotteisia annoksia laadukkaista ja sesongin mukaisista raaka-aineista Yrjönkadun ja Kalevankadun kulmassa. Ravintolan erikoisuus on näyttävä raw bar, josta voi kokilta tilata esimerkiksi ostereita, alkupaloja ja jälkiruokia. Kaupungin ensimmäinen kattobaari Ateljee Bar on muutettu kaksikerroksiseksi, ja uutuutena siellä voi nauttia aamiaista sekä iltapäiväteetä Tornin tapaan, Helsingin parhaista näköaloista nauttien. Suomen ensimmäinen amerikkalaistyylinen cocktailbaari American Bar ja sen pyöreä baaritiski on palautettu alkuperäiselle paikalleen kupolikaton alle, ja sen cocktaileista vastaa useista helsinkiläisistä huippupaikoista tuttu Son of a Punch.

– Torni on Helsingin ikoninen maamerkki ja olemme pyrkineet tuomaan sen ainutlaatuisuutta esiin kaikissa yksityiskohdissa. Eniten panostamme kuitenkin vieraidemme huolenpitoon: huolehdimme vieraidemme tarpeista jo ennen vierailua ja vierailun aikana. Uskon, että Torni tulee löytämään paikkansa Helsingin huippuhotellien joukossa, hotellinjohtaja Juha Maatala kertoo.

Helsingin urbaania eleganssia Kluuvikadulla

Tornin lisäksi myös toinen helsinkiläinen klassikkohotelli kokee muodonmuutoksen. Korkeatasoinen Solo Sokos Hotel Helsinki avaa ovensa 10.5.2022 Helsingin ydinkeskustassa osoitteessa Kluuvikatu 8. Vuonna 1930 valmistuneen hotelli Helsingin uusi aikakausi on tyylikäs kumarrus Helsingille, jonka yksityiskohtia voi huomata esimerkiksi hotellia varten suunnitelluissa tapettikuoseissa.

Hotelli Helsingin katutasoon avataan myös kaksi uutta ravintolaa, jotka palvelevat kaupunkilaisia aamuvarhaisesta yömyöhään. Pauli’s Pizza & Grill sammuttaa pizzauuninsa viikonloppuisin vasta valomerkin jälkeen, ja Bar HKI on avoinna ympäri vuorokauden. Kesäisin terassi levittäytyy Kluuvikadun ja Yliopistonkadun kulmaan, lehmuksen alle. Lisäksi hotelliin avataan uusi tasokas juhla- ja tapahtumatila Blomstedt entisen Helsinki Clubin tiloihin.

– Hotelli Helsinki edustaa kansainvälisesti suosittua trendiä, jossa hotellin ravintolat ja vastaanotto muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jossa samalta tiskiltä voi tilata oluen tai kirjautua sisään hotelliin. Uusin Solo-hotellimme on luotu asiakkaille, jotka etsivät kaupungin vilkkautta ja yksilöllisiä kokemuksia, Juha Maatala sanoo.

Solo Sokos Hotel Torni:

Avautuu 12.4.2022

Osoite: Yrjönkatu 26, Helsinki

Huoneita: 154

Ravintolat: OR Restaurant & Bar, Ateljee Bar, American Bar, Tornin Piha, O’Malleys

Huoneiden sisustussuunnittelu: Studio Joanna Laajisto

Ravintoloiden sisustussuunnittelu: Fyra Oy

Lisätietoja: https://www.sokoshotels.fi/fi/helsinki/solo-sokos-hotel-torni

Solo Sokos Hotel Helsinki: