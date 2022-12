Kaksi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan professoria supertutkijoiden maailmanlistalle

Clarivaten Highly Cited Researchers -listalle pääsevät ne tutkijat, joiden tutkimusjulkaisuja kuuluu kyseisen tutkimusalan eniten viittauksia keränneen yhden prosentin joukkoon. Viittausten määrä perustuu Web of Science -aineistoihin viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Lista julkaistaan kerran vuodessa. Professori Hagger on listauksessa mukana monitieteisessä kategoriassa ja professori Lubans yhteiskuntatieteiden kategoriassa.

Professori Martin Hagger on työskennellyt Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa vuodesta 2015 lähtien. Tällä hetkellä hän työskentelee professorina Kalifornian yliopistossa sekä vierailevana professorina Griffithin yliopistossa Australiassa. Hän on yksi BC-Well-profilointialueen (The behaviour change, health, and well-being across the lifespan) johtajista ja tutkimuksessaan soveltaa sosiaalipsykologista teoriaa terveyskäyttäytymisen ennustamiseen, ymmärtämiseen ja muuttamiseen. Hagger on kirjoittanut urallaan yli 450 julkaisua. Hagger on Clarivaten listalla nyt kolmatta kertaa.

Professori David Lubans on vieraileva professori liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Lisäksi hän on Australiassa Newcastlen yliopistossa Centre for Active Living and Learning -yksikön varajohtaja. Hän on kansainvälisesti arvostettu asiantuntija koulujen liikuntainterventioiden suunnittelussa, arvioinnissa ja laajassa levityksessä. Professori Lubans on Australian tutkimusneuvoston (Australian Research Council, ARC) entinen Future Fellow ja nykyinen Senior Research Fellow Australian Kansallisessa terveys- ja lääketieteellisessä tutkimusneuvostossa (National Health and Medical Research Council, NHMRC). Professori Lubans on julkaissut yli 300 julkaisua ja saanut rahoitusta useilta kilpailluilta tahoilta, kuten ARC:ltä, NHMRC:ltä, Sciences and Humanities Research Council Canadalta, Health Research Council New Zealandilta ja Hong Kong General Research Fundilta. Tämä on professori Lubansin neljäs vuosi Clarivaten listalla.

