Kaksi koronatartuntaa kotouttamispalveluissa

Vaasan kaupungin kotouttamispalveluissa on todettu kaksi erillistä koronavirustartuntaa. Ensimmäisestä tartunnasta on tieto saatu 22.1. ja toisesta tartunnasta 24.1. Tartunnat on todettu henkilökuntaan kuuluvilla. Altistuneet henkilökuntaan kuuluvat ja asiakkaat on tavoitettu ja asetettu karanteeniin.

– Ensimmäisen tartunnan karanteenit ovat voimassa 27.1. saakka ja toisen tartunnan karanteenit 4.2. saakka. Karanteeniin on asetettu kahdeksan henkilökuntaa kuuluvaa, kaksi työharjoittelussa olevaa opiskelijaa ja 10 asiakasta, kertoo Kotouttamispalveluiden palveluyksikön johtaja Hanna Kakko. Kotouttamispalveluiden toimisto on avoinna ja siellä hoidetaan akuutit ohjaustarpeet. Altistuneet henkilökuntaan kuuluvat työskentelevät kotoa käsin. Kotouttamispalveluiden tiloissa toimiva tulkkipäivystys toimii puhelintulkkauksena. Kotomajan ryhmät ovat suljettuina 4.2.2021 saakka. Umako Mamas kurssin käynnistyminen siirtyy viikolla eteenpäin ja alkaa 8.2.2021. – Kotouttamispalveluissa on koko ajan työskennellyt osa henkilöstöstä etänä kotoa käsin, jotta mahdolliset tartunnat ja altistumiset pysyvät vähäisinä ja toiminnot turvataan, vahvistaa Kakko.

