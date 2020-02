Kaksi pirkanmaalaista on sairastunut tuhkarokkoon kaukomatkan jälkeen. Sairastuneet ovat rokottamattomia nuoria aikuisia, ja he matkustivat samassa seurueessa tammikuussa. Sairastuneet ovat joutuneet sairaalahoitoon voimakkaiden oireiden takia. Koska rokottamattomien henkilöiden tuhkarokko on erittäin tarttuva, taudille altistuneet on kartoitettu ja heihin ollaan yhteydessä.

Tuhkarokko tarttuu helposti. Tartuntaan riittää oleskelu samassa tilassa sairastuneen kanssa. Tuhkarokkorokotuksia alettiin antaa Suomessa vuonna 1975 ja MPR-rokotukset käynnistettiin 1982. 60-luvulla Suomessa esiintyi vielä laajoja tuhkarokkoepidemioita, ja useimmilla ennen vuotta 1965 syntyneillä on suoja tuhkarokkoa vastaan. Vuosina 1965-74 syntyneillä saattaa olla puutteita rokotussuojassa, eivätkä he välttämättä ole sairastaneet tuhkarokkoa. Jos ei ole varma rokotussuojastaan, MPR-rokote kannattaa ottaa.

Suoja tuhkarokkoa vastaan edellyttää joko sairastettua tuhkarokkoa tai kahden MPR-rokotuksen antamaa suojaa. Tuhkarokko on yleinen useissa suosituissa matkailumaissa, kuten Aasiassa. Laajoja epidemioita esiintyy myös Euroopan maissa, Italiassa, Romaniassa ja Puolassa.

Tuhkarokko tarttuu erittäin herkästi – ensioireena korkea kuume

Tuhkarokkoon sairastuneella on ensin korkea kuume ja hengitystieoireita. Silmät ovat usein valonarat. Ihottuma alkaa 3 - 5 vuorokauden kuluttua ja kestää runsaan viikon. Ihottuma alkaa yleensä ensin korvien takaa, leviää kasvoihin ja vartalolle.

Rokottamaton tuhkarokkoon sairastunut on tartuttava neljä vuorokautta ennen ihottumaa ja neljä vuorokautta ihottuman puhkeamisen jälkeen. Rokotetun henkilön tuhkarokkotartunnat eivät ole yleisiä, mutta vahvassa altistustilanteessa mahdollisia. Rokotetun oireet ovat lievempiä kuin rokottamattoman, eivätkä he tartuta tautia eteenpäin. Rokotus myös suojaa vakavilta jälkitaudeilta.