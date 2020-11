Kaksi tutkimusprofessoria Koulutuksen tutkimuslaitokseen

Taina Saarinen korkeakoulututkimuksen professoriksi ja Juhani Rautopuro koulutuksen arviointitutkimuksen professoriksi

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen on ottanut FT, dosentti Taina Saarisen tutkimusprofessorin tehtävään 15.10.2019 alkaen. Tutkimusprofessuurin alaksi on määritelty korkeakoulututkimus.

Taina Saarinen on viime vuosina keskittynyt erityisesti kieleen ja siihen liittyviin kansainvälistymisen, tasa-arvon ja osallisuuden kysymyksiin korkeakoulupolitiikassa. Viime aikoina hänen tutkimuskiinnostuksensa on alkanut kääntyä akateemisen työn ja hyvinvoinnin kysymyksiin.

– Minusta on kiinnostavaa miettiä, mistä kaikesta me oikeastaan puhumme, kun luulemme puhuvamme vaikka kansainvälisten opiskelijoiden kielitaitovaatimuksista tai kotimaisten kielten opetuksesta kansainvälisille opiskelijoille. Kiinnostavin tutkimuskohde löytyykin yleensä aina jostain sen alkuperäisen tai varsinaiseksi luulemani takaa. Esimerkiksi kielen takaa löytyy usein yhteiskunnallisia, puhujan yhteiskunnalliseen asemaan liittyviä tekijöitä.

Taina Saarinen on tohtoroitunut soveltavan kielitieteen alalta Jyväskylän yliopistosta. Hän on työskennellyt eri tutkimustehtävissä Turun ja Jyväskylän yliopistoissa, ja hänellä on työkokemusta myös vapaan sivistystyön piiristä.

Saarisella on noin 160 koti- ja ulkomaista julkaisua yhtä lailla vertaisarvioduissa kuin yleistajuisissa julkaisukanavissa. Hänen uusin teoksensa on joulukuussa ilmestyvä Palgraven julkaisema Higher Education, Language and New Nationalism in Finland: Recycled Histories. https://www.palgrave.com/gp/book/9783030609016

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen on ottanut KT, YTM, dosentti Juhani Rautopuron tutkimusprofessorin tehtävään 1.4.2020 alkaen. Professuurin ala on koulutuksen arviointitutkimus ja se sijoittuu Koulutuksen tutkimuslaitokseen.

Juhani Rautopuron asiantuntijuusalueet ovat oppimistulosten arviointi, kriteeriperustainen oppilasarviointi sekä kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät. Hän toimii Koulutuksen tutkimuslaitoksessa Koulutusjärjestelmät ja yhteiskunta -painoalueen johtajana sekä Koulutuksen arviointitiimin vetäjänä.

– Koulutuksen tutkimuslaitoksen arviointitiimi toteuttaa kaikkien tärkeimpien kansainvälisten oppimistulosten arviointitutkimusten Suomen osuudet, ja tiimimme jäsenet ovat loistavia alansa ammattilaisia, Rautopuro sanoo.

Tällä hetkellä Juhani Rautopuro on myös Kansainvälisen aikuisten taitotutkimus PIAACin kansallinen tutkimusjohtaja. Hanke toteutetaan yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. Arviointi on mittakaavaltaan ja työmäärältään suurin Suomessa toteutettava arviointi. Rautopuro johtaa myös kahta Suomen akatemian Strategisen Tutkimuksen Neuvoston rahoittaman hankkeen työpakettia Jyväskylän yliopistossa. Lappeenrannan yliopiston koordinoiman MFG 4.0 -hankkeen (Valmistus 4.0 ja sen teknologiset, taloudelliset, koulutukselliset ja sosiaalipoliittiset strategiat) 4. työpaketissa JYU:n ryhmä tutkii koulutukseen liittyviä asioita. Viiden vuoden Oma linja -hankkeessa 2016–2021 pyritään taklaamaan nuorten syrjäytymistä peruskoulussa ja helpottamaan siirtymää toisen asteen opintoihin.

Juhani Rautopuro on väitellyt kasvatustieteen tohtoriksi Itä-Suomen yliopistossa. Hän on myös yhteiskuntatieteen maisteri (tilastotiede) ja koulutuksen arvioinnin dosentti (Helsingin ylipisto). Jyväskylän yliopistossa Rautopuro aloitti projektitutkijana Campus Conexus -hankkeessa vuonna 2010. Vuonna 2012 hän siirtyi Opetushallituksen oppimistulosten arviointiyksikköön Helsinkiin. Kaksi vuotta myöhemmin yksikkö sulautettiin uuteen virastoon, Kansalliseen koulutuksen arviointikeskukseen (Karvi). Vuonna 2016 Rautopuro palasi Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitokseen koulutustutkimuksen apulaisprofessoriksi.

Rautopuro on toiminut useissa asiantuntijaryhmissä, kuten Opetushallituksen perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerejä uudistavan työryhmän jäsenenä ja tutkimusten ohjausryhmissä. Hän on myös Suomen yleiskokousedustaja oppimistulosten arviointijärjestö IEA:ssa (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). IEA:n arvioinnit, muun muassa ICILS, PIRLS ja TIMSS, ovat opetussuunnitelmiin perustuvia. Rautopuro on myös kysytty asiantuntija mediassa ja hän ottaa aktiivisesti osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun.





