Kaksi uutta HSL-lippuautomaattia helpottamaan ruuhkia lentoasemalla

27.7.2017 13:46 | HSL Helsingin seudun liikenne

Jaa

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on otettu tänään käyttöön kaksi HSL-kertalippuautomaattia. Paikalle on pestattu matkustajia avustamaan opastajia ruuhkaisimman matkustajasesongin ajaksi. Lisäksi matkustajainformaation parantamiseksi on kartoitettu käytettävissä olevat paikat.

Helsinki-Vantaan lentoasemalle uusia lippuautomaatteja ja lisää opastusta. Kuva: Lauri Eriksson/HSL

Helsinki-Vantaan lentoasemalta voi ostaa HSL-lippuja nyt kaikkiaan 11 eri pisteestä, turisti-infosta ja Alepasta. Tänään on saatu asennettua kaksi kertalippuautomaattia ruuhkien purkamiseksi. Myös VR:n automaateista saa HSL-lippuja vuoden loppuun saakka. Kätevän Mobiililipun voi helposti ladata omaan puhelimeen. Matkustajan täytyy vain varmistaa, että puhelimessa on toimiva datayhteys hänen astuessaan lähijunaan, koska lippu ei näy ilman datayhteyttä.

-Olemme lisäksi VR:n kanssa pestanneet opastajia automaattien läheisyyteen elokuun loppuun saakka eli kiireisimpään sesonkiaikaan, Asiakas ja myynti –osaston johtaja Mari Flink kertoo.

-Olemme myös kartoittaneet kaikki käytettävissä olevat paikat matkustajainformaatiota varten, jota pyrimme parantamaan mahdollisimman nopeasti Liikenneviraston ja Finavian kanssa.

Avainsanat lentoasema automaatti lippuautomaatti HSL matkustaja turisti

Yhteyshenkilöt

Kuvat Helsinki-Vantaan lentoasemalle uusia lippuautomaatteja ja lisää opastusta. Kuva: Lauri Eriksson/HSL Lataa