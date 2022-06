Kaksi uutta jäsentä KOVAlle

KOVAn jäsenenä on nyt 115 yleishyödyllistä ja omakustannusperiaatteella toimivaa vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöä. KOVAn jäsenet omistavat nyt yhteensä noin 310 000 kohtuuhintaista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa.

- KOVAn kuluva toimintavuosi näyttää positiiviselta myös jäsenkehityksen suhteen. Vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöiden toimintaympäristöön kohdistuu lähivuosina merkittäviä muutospaineita. KOVAn vahvistumisen ansiosta voimme entistäkin leveämmin hartioin ajaa jäsentemme etua muun muassa erilaisissa lainsäädäntöhankkeissa, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.

Limingan Asunnot Oy on vuonna 1988 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Limingan kunnan kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä lähes 200 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kunnan suurin vuokranantaja. Yhtiön vuokra-asunnot sijaitsevat eri puolilla kuntaa. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2022 on 10,50 euroa neliöltä kuukaudessa.

Salon Vuokratalot Oy on vuonna 1989 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Salon kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä noin 1 600 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kaupungin suurin vuokranantaja. Yhtiön vuokra-asunnot sijaitsevat eri puolilla kaupunkia. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2022 on 9,23 euroa neliöltä kuukaudessa.