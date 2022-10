Kaksi uutta jäsentä KOVAlle

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:lle on tänään hyväksytty kaksi uutta jäsentä. Ne ovat Asikkalatalot Oy ja Pirkan Opiskelija-asunnot Oy.

KOVAn jäsenenä on nyt 117 yleishyödyllistä ja omakustannusperiaatteella toimivaa vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöä. KOVAn jäsenet omistavat nyt yhteensä yli 310 000 kohtuuhintaista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa.

- Olen mielissäni siitä, että KOVA on tänä vuonna vahvistanut jäsenpohjaansa erityisesti erityisryhmien asumista, kuten opiskelija-asumista tarjoavien yleishyödyllisten yhtiöiden piirissä. Tästä tuoreimpana osoituksena on Pirkan Opiskelija-asuntojen jäsenyys. Vahvistamme toki edelleen myös kunnallisten vuokrataloyhtiöiden jäsenkattavuuttamme. KOVA haluaa toimia koko yleishyödyllisen ja omakustannusperiaatetta noudattavan vuokratalo- ja asumisoikeustoimijakentän edunvalvojana, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen linjaa.

Asikkalatalot Oy on vuonna 1996 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Asikkalan kunnan kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä yli 260 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kunnan suurin vuokranantaja. Yhtiön vuokra-asunnot sijaitsevat eri puolilla kuntaa. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2022 on 10 euroa neliöltä kuukaudessa.

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy on vuonna 1966 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Tampereen kaupungin kokonaan omistama opiskelija-asuntoyhtiö, joka omistaa myös nuorisoasuntoja. Yhtiö omistaa tällä hetkellä yli 2 200 vuokra-asuntoa. Yhtiön vuokra-asunnot sijaitsevat eri puolilla kaupunkia. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2022 on 12,67 euroa neliöltä kuukaudessa.