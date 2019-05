Kaksosten, kolmosten tai nelosten syntymä perheeseen haastaa työn ja perheen yhteensovittamisen

Hallitustunnustelija Rinteen saamat puolueiden vastaukset työn ja perheen joustavasta yhteensovittamisesta herättävät toiveikkuutta monikkoperheitä edustavassa Suomen Monikkoperheet ry:ssä.

Kun perheeseen syntyy kaksoset, kolmoset tai jopa neloset, asettaa se perheen ja työn yhteensovittamiseen erityisiä haasteita. Monisikiöraskaudessa laskettu aika on vain viitteellinen päivämäärä, sillä monikkolapset syntyvät usein ennenaikaisesti ja lähes aina ennen 40. raskausviikkoa. Jopa 40 prosenttia monikkolapsista on synnyttyään tehostetussa hoidossa, mikä lisää vanhemman työn joustojen tarvetta.

Perhevapaauudistusta koskevassa Suomen Monikkoperheet ry:n nettikyselyssä monikkoperheet ilmoittivat, että heille tärkeintä perhevapaauudistuksessa on mahdollistaa vanhempien yhtäaikainen vanhempainvapaa kotona hoitamassa lapsia. Perhevapaauudistusta toteuttavien päättäjien tuleekin uudistusta suunnitellessaan pitää mielessään erilaisten perheiden perhetodellisuus.

”Monikkoperheen erityinen piirre on se, että perheessä hoidetaan useampaa samanikäistä vauvaa ja vauvanhoitotyötä riittää vähintään kahdelle aikuiselle. Siksi perhevapaauudistuksen tulisi edelleen mahdollistaa ja laajentaa monikkovanhempien mahdollisuutta olla halutessaan yhtä aikaa kotona hoitamassa vauvoja”, sanoo Suomen Monikkoperheet ry:n toiminnanjohtaja Ulla Kumpula.

Hallitusneuvotteluihin osallistuvat puolueet ovat sitoutuneet edistämään työllisyyttä ja vähentämään lapsiperheköyhyyttä. Ratkaisuiksi esitetään muun muassa perhevapaauudistusta ja sosiaaliturvan uudistamista.

”Nämä ovat tärkeitä uudistuksia, mutta niissä on syytä huomioida se, että joka kolmas suomalainen perhe on tavalla tai toisella monimuotoinen”, toteaa Monimuotoiset perheet -verkoston johtava asiantuntija Anna Moring. ”Perheiden monimuotoisuuden on oltava perhepolitiikan lähtökohta, muuten ratkaisut epäonnistuvat tavoitteissaan.”

Monimuotoiset perheet -verkosto järjestää mielenilmauksen Säätytalon edessä kansainvälisenä perheiden päivänä 15.5.2019. Kymmenen eri perhejärjestön muodostaman verkoston tavoitteena on, että perheiden monimuotoisuus on lähtökohtana kaikessa perheiden arkeen vaikuttavassa päätöksenteossa. Monimuotoisten perheiden toivomuslista hallitusohjelmaan on julkaistu verkoston nettisivuilla.