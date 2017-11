Kaksosten päivänä 2.2.2018 juhlitaan kaksosten yksilöllisyyttä

Suomen Monikkoperheet ry:n lanseeraamaa Kaksosten päivää vietetään perinteisesti 2.2. Vuonna 2018 Kaksosten päivän teemana on Samasta puusta eri omenat. Tällä halutaan muistuttaa siitä, että kukin kaksosista tai kolmosista on ainutlaatuinen, vaikka muistuttaisi ulkonäöltään kaksos- tai kolmossisarustaan.

On tärkeää, että monikkolasten lähipiiri, sukulaiset, tuttavat sekä päiväkodin ja koulun henkilöstö kohtelevat lapsia yksilöllisesti.

-Kaksosena syntynyt on kaksosuudestaan huolimatta oma ainutkertainen persoona. Kaksosia ei pidä niputtaa, vaan kohdata kukin omana yksilönä. Tähän voi jokainen kaksosten lähipiirissä vaikuttaa, toteaa toiminnanjohtaja Ulla Kumpula Suomen Monikkoperheet ry:stä.

Kaksosten päivälle oma logo

Kaksosten päivä on saanut oman logon, jonka on suunnitellut Suunnittelustudio Pippuriinan Hanna Välitalo. Logon halutaan viestittävän sitä, että kaksosena syntynyt ja kasvanut on yksilö, jonka identiteetin yksi osa on kaksosuus. Logon toivotaan vakiintuvan ja näkyvän kaikkialla Kaksosten päivänä 2.2.

Alueelliset monikkoperheyhdistykset juhlistavat Kaksosten päivää tammi-helmikuun vaihteessa. Ne järjestävät perheille suunnattuja tapahtumia omalla alueellaan. Tarkat tiedot näistä tapahtumista päivitetään Suomen Monikkoperheiden www-sivulle tammikuun aikana. Voi tarkistaa päivitetyt tiedot tammikuun loppupuolella osoitteessa www.suomenmonikkoperheet.fi.

Suomen Monikkoperheet ry:n keskeiset tiedotuskanavat päivään liittyen ovat Facebook-sivut Valtakunnallinen Kaksosten päivä ja Suomen Monikkoperheet ry sekä Instagram-tili Monikkoperheet ja Twitter-tili Suomen Monikkoperheet ry.