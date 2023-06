Kaksosuustapaaminen Seinäjoella 26.8.2023

Kaksosuustapaaminen on ennen kaikkea monikkosisarusten eli kaksosten, kolmosten ja nelosten oma tapahtuma. Sinne ovat kuitenkin tervetulleita myös heidän läheisensä ja muut, joita monikkous kiinnostaa. Tärkeä osa tapahtumaa ovat monikkosisarusten keskinäiset kohtaamiset ja keskustelunavaukset.

-Monikkouden ydintä on usein vaikea hahmottaa, varsinkaan muiden kuin monikkosisarusten. Monikkous on meidän kaksosten, kolmosten ja nelosten herkkää ydintä, jota suojelemme eri tavoin. Odotan antoisaa kaksosuustapaamista, kertoo tapahtuman moottorina toimiva Seppo Aho.

Päivän luennoista vastaavat merkittävät suomalaiset kaksostutkijat. Päivän aloittaa professori Jaakko Kaprio, joka kertoo kaksosuuden synnystä ja sen genetiikasta sekä epigenetiikasta. Kaprio on kansainvälisesti tunnetuimpia tutkijoitamme, joka on systemaattisesti kehittänyt suomalaista kaksostutkimusta vuosikymmenien ajan. FT, Yliopistonopettaja Kristiina Heinonen kertoo kaksosten vanhemmuudesta, ja vanhempien tiedon ja tuen tarpeista. Heinonen on myös tehnyt väitöstyönsä tästä aiheesta vuonna 2013 ja jatkaa edelleen tutkimuksiaan monikkovanhemmuudesta ja niihin liittyvistä ammattilaisten tiedon tarpeista.

Kaksosten omaa näkökulmaa valottavat alustuksessaan Jouni ja Jyrki Suominen, joilta on hiljattain ilmestynyt tätä käsittelevä teos ”Muistijälki”. FT, KT Jouni Suominen luennoi myös kaksosuustutkimuksen haasteita. Päivän aloittaa avauspuheenvuorollaan järjestäjätahon edustajana Seppo Aho ja sen päättää tapahtuman tukijatahon, Suomen Monikkoperheet ry:n edustaja Ulla Kumpula.

-Suomen Monikkoperheet ry haluaa olla tukemassa tätä erittäin tärkeää ja merkittävää tapahtumaa, joka tuo voimakkaammin kuuluviin monikkosisaruksen oman äänen. Toki Suomen Monikkoperheet ry:kin tähtää kaksosten, kolmosten ja nelosten hyvinvointiin, mutta järjestön ja sen 16 jäsenyhdistyksen toiminta painottuu monikkovanhemmuuden tukemiseen. Tulevaisuudessa tarvitaan vahvempaa aikuisten kaksosten, kolmosten ja nelosten omaa toimintaa ja avauksia, kannustaa Suomen Monikkoperheet ry:n toiminnanjohtaja Kumpula.

La 26.8. tapahtumaan ilmoittautuminen päättyy 30.7.2023. Tapahtumalle on luotu nettisivusto www.kaksosuustapaaminen.fi, jota kautta myös ilmoittautuminen tapahtuu.

Tietoa monikkoudesta, monikkosisaruksista ja monikkouden vaikutuksista monikkosisarusten lähipiiriin löytyy Kiehtova kaksosuus – Monikkosisarusten elämää (Gaudeamus, 2020) -tietokirjasta. Suomen Monikkoperheet ry:n nettisivustolta www.monikkoperheet.fi löytyy runsaasti tietoa ja tieto-oppaita monikkoperheille ja heitä tukeville ammattilaisille.

Lisää taustatietoa tarpeesta käynnistää kaksosten ja muiden monikkosisarusten omaa toimintaa Seppo Ahon blogitekstistä: https://monikkoperheet.fi/blogi/kaksosten-tulisi-toimia-omassa-asiassaan/