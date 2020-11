Kalajärven koulun uudisrakennuksesta toimiva kokonaisuus alueen asukkaille

Kalajärven koulun uudisrakennukseen suunnitellaan tilat Kalajärven koululle, päiväkodille sekä nuorisotilalle. Tila- ja asuntojaoston käsittelyyn ensi viikolla siirtyvä hankekokonaisuus valmistuu vaiheittain vuosien 2023-2024 aikana.

Kalajärven uuteen koulurakennukseen (os. Kalajärven puistotie 5) suunnitellaan monikäyttöiset taito- ja taideaineiden tilat sekä liikuntasali. Kolmeen osaan jakautuva liikuntasali mahdollistaa yleisten liikuntalajien harrastamisen esimerkiksi voimistelun, lentopallon, koripallon ja sulkapallon pitkittäin ja poikittain sekä futsalin, salibandyn ja käsipallon juniorikentällä. Lisäksi päiväkodin ja nuorisotilan käyttöön suunnitellaan monitoimisali. Myös koulun piha-alueelle toteutetaan monipuolinen ympärivuotinen lähiliikuntapaikka niin koululaisten kuin lähialueen asukkaidenkin käyttöön.

”Pohjois-Espoon kannalta Kalajärven koulun yhteyteen rakennettava liikuntasali tulee tarpeeseen. Sali on riittävä hyvin monipuoliseen liikunnan harrastamiseen. Myös lautakunta on tukenut salin rakentamista. Seuratoimintojen kehittymisen näkökulmasta sali on myös elintärkeä”, sanoo liikunta- ja nuorisojohtaja Martti Merra.

Hankkeessa huomioidaan myös Hiilineutraali Espoo 2030 -tavoitteet liittämällä uudisrakennus valmistuttuaan uusiutuvan kaukolämmön piiriin.

Koululaiset pääsevät terveisiin tiloihin vuonna 2023

Parhaillaan on käynnissä rakennuksen suunnitteluvaihe, joka valmistuu helmikuussa 2021. Päivitetyn aikataulun mukaisesti koulurakennus valmistuu kesällä 2023, päiväkoti ja nuorisotila kesällä 2024 sekä pihalle rakentuva liikuntakenttä joulukuussa 2024.

Hankkeen aikatauluja on päivitetty, koska koulurakennuksen peruskorjauksen sijaan uusi koulurakennus rakennetaan uudisrakennuksena. Hankkeella pyritään tarjoamaan alueen lapsille ja nuorille terveet ja turvalliset koulutilat sekä varmistamaan rakennushankkeen kustannustehokkuus Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman mukaisesti.

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto päättää Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta kokouksessaan 16.11.2020.