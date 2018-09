Kalasatama in motion -hanke lähestyy Kalasatamaa liikkeen ja elokuvan keinoin

Tanssiryhmä Susanna Leinonen Companyn Kalasatama in motion -hankkeessa järjestettiin erilaisia työpajoja ja ohjattuja harjoituksia alueen asukkaille. Lopputuloksena syntyi Kalasatamassa asukkaiden kanssa kuvattu lyhyttanssielokuva, jonka ensi-iltanäytös on Suvilahdessa 9.9.

”Lyhytelokuvan kuvauksiin osallistui noin 40 vapaaehtoista, minkä lisäksi mukana oli ammattilaisista koostuva työryhmä, muun muassa viisi ammattitanssijaa. Kalasataman alueen toimijat rakennusfirmoista ravintoloihin ottivat meidät oikein hyvin vastaan. Lopputulos on todella mielenkiintoinen. Vaikka käsittelimme kantaesityksemme Nastyn teemoja, on elokuva aivan oma kokonaisuutensa ja tulkinta täysin toisenlainen. Kalastama on alati muuttuva, siihen koetetaan kiinnittyä, mutta aina ollaan liikkeessä”, kertoo toiminnanjohtaja Salla Mistola. Teos tarjoaa yhteisöllisen ja osallistavan kaupunkiympäristöä dokumentoivan lähestymistavan Kalasataman asuinalueeseen.

Susanna Leinonen Company on suomalaisen nykytanssin huipulla sekä kansainvälisesti toimiva tanssiryhmä.

Aika ja paikka: sunnuntaina 9.9.2018 kello 11.30, Cirkon Solmu-sali

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Salla Mistola, puh. 045 138 0336, salla@susannaleinonen.com, https://susannaleinonen.com

Taustaa

Helsingin kaupunki on valinnut vuonna 2018 rahoitettaviksi tapahtumiksi Kalasataman asukasyhdistyksen asukasjuhlan, Maria Baric Companyn Kalasataman valon juhlan, Red Nose Companyn Kalasataman Kulttuuripilkin ja Susanna Leinonen Companyn Kalasatama in motion -hankkeen. Tapahtumat ovat avoimia ja maksuttomia kaikille.

Kalasataman rakentaminen kestää 20–30 vuotta. Tapahtumat ovat osa Kalasataman ympäristötaidehanketta, jonka tavoitteena on asukkaiden viihtyvyyden parantaminen pitkän rakentamisvaiheen aikana. Hankkeen avulla toteutetaan pysyvää ja väliaikaista taidetta sekä tapahtumia. Ympäristötaideprojektia ohjaa Helsingin kaupungin kaupunginkanslia yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Ympäristötaide rahoitetaan rakennuttajilta perittävällä maksulla.

Anna Kanervirta

Helsingin kaupunginkanslia

anna.kanervirta@hel.fi

(09) 310 36217