Kalasatamaan haetaan tapahtumia tarjouskilpailulla

Helsingin Kalasatamaan haetaan tarjouskilpailulla tapahtumia, esityksiä ja kulttuuri- ja taidehankkeita, jotka elävöittävät uutta asuinaluetta, lisäävät alueen viihtyisyyttä ja edistävät yhteisöllisyyttä alueella.

Kalasataman rakentaminen kestää 20–30 vuotta. Kalasataman tapahtumat ovat osa Kalasataman ympäristötaidehanketta, jonka tavoitteena on asukkaiden viihtyvyyden parantaminen pitkän rakentamisvaiheen aikana. Hankkeen avulla toteutetaan pysyvää ja väliaikaista taidetta sekä tapahtumia.

Tarjouksen jättäjän tulee olla rekisteröitynyt yhteisö, esimerkiksi taiteen ammattilaisyhteisö, taidelaitos tai asukasyhdistys. Tapahtumat voivat ajoittua alkukeväästä marraskuun 2019 loppuun. Haettavana on 40 000 euroa, jolla on tarkoitus saada Kalasatamaan useampi esitys tai tapahtuma.

Ympäristötaidehanketta koordinoi kaupungin eri virastojen edustajista muodostettu ryhmä. Toiminta rahoitetaan rakennuttajilta perittävällä tontin kerrosneliömetrikohtaisella maksulla. Tarjouskilpailu järjestetään nyt viidettä kertaa. Tietoa aiemmin toteutetuista hankkeista löytyy Uutta Helsinkiä -sivuilta.

Tarjouspyyntö Helsingin kaupungin sivuilla

Lisätietoja

Kulttuurisuunnittelija Anna von Bagh, puh. (09) 310 37934, anna.vonbagh (at) hel.fi

Projektinjohtaja Hannu Asikainen, puh. (09) 310 79787, hannu.asikainen (at) hel.fi

Projekti-insinööri Anni Bäckman, puh. (09) 310 25822, anni.backman (at) hel.fi



Kalasatamaa rakennetaan Helsingin itäiseen kantakaupunkiin. Entinen satama- ja teollisuusalue on muuttunut 3 000 ihmisen kaupunginosaksi, ja lisää on tulossa. Koko Kalasatama valmistuu 2040 mennessä. Silloin asukkaita on 25 000 ja työpaikkoja 10 000.





Anna Kanervirta

Helsingin kaupunginkanslia

anna.kanervirta@hel.fi

(09) 310 36217