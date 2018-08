Kalasataman asukasjuhla tehdään talkoovoimin

Nuorten leimautumisen tunteita taklataan Työttömyys #eiolehäpeä -kampanjalla 28.8.2018 09:00 | Tiedote

Suomessa on työttömiä tällä hetkellä noin 192 000 ja työttömyysaste on noin seitsemän prosenttia. Nuorten keskuudessa työttömyys koetaan usein häpeäksi. Työttömyys #eiolehäpeä -kampanja antaa kasvot sille, että työttömyys on monelle yksi elämänvaihe, ei häpeä.