Kalasataman kesässä klovneriaa, tuliteatteria, tanssielokuvaa ja asukasjuhlia

Helsingin kaupunki on valinnut Kalasataman asukasyhdistyksen asukasjuhlan, Maria Baric Companyn Kalasataman valon juhlan, Red Nose Companyn Kalasataman Kulttuuripilkin ja Susanna Leinonen Companyn Kalasatama in motion -hankkeen tulevan kesän rahoitettaviksi ympäristötaidehankkeiksi. Tapahtumat ovat avoimia ja maksuttomia kaikille.

Kalasataman asukasyhdistyksen järjestämä asukasjuhla on jatkoa syyskuussa 2017 järjestetylle Kalasatamanpuiston avajaisjuhlalle. Kyseessä on kaikille avoin tapahtuma, jonka ohjelmassa on musiikkiesityksiä, ruokaa, puheenvuoroja, esittelypisteitä ja ohjelmaa lapsille. “Asukasjuhlaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki helsinkiläiset”, sanoo Kalasataman asukasyhdistyksen puheenjohtaja Juhana Harju. Asukkaiden vapaaehtoisvoimin järjestämään tapahtumaan osallistuu myös muita alueen toimijoita, kuten yrityksiä. Asukasjuhla on kokonaisuudessaan alueen asukkaiden suunnittelema ja toteuttama.

Tapahtuma-aika: 1.9.2018. Lisätiedot: Kalasataman asukasyhdistyksen puheenjohtaja Juhana Harju, puh. 044 010 1004, jyharju@gmail.com

Maria Baric Companyn Kalasataman valon juhla -tapahtumakokonaisuuteen kuuluu yhteisöllinen tulitaideteos, tuliteatteriesitys sekä ennen esitystä yleisölle auki oleva työpajapiste. Tapahtumassa nähtävä Ave Fenix on ryhmän kansainvälisesti menestynein tuliteatteriteos, joka on tulisirkuksen ja tulinukketeatterin keinoin toteutettu tarina tarujen ihmeellisestä tulilinnusta. “Tavoitteenamme on tuoda valon juhlan myötä Kalasataman rakennustyömaiden sekaan iloa ja yhteisöllisyyttä sekä ympäristöä valaisevaa lämpöä ja kauneutta - tuliteatterin keinoin. Feenikslinnun nousu tuhkasta uusiin liekkeihin ja uuteen elämään symboloi tässä yhteydessä myös Kalasataman alueen uutta alkua ja uusia mahdollisuuksia, kun alueen ulkomuoto nousee rakennustyömaavaiheen jälkeen uuteen loistoonsa”, sanoo taiteellinen johtaja Maria Baric.

Maria Baric Company on palkittu helsinkiläinen visuaalisen teatterin ammattilaisryhmä.

Tapahtuma-aika: syksyllä, ilmoitetaan myöhemmin. Lisätiedot: taiteellinen johtaja Maria Baric, puh. 050 329 4693, info@mariabaric.com, www.mariabariccompany.com, facebook.com/mariabariccompany

Red Nose Companyn Kalasataman Kulttuuripilkki on yhteinen tapahtumapäivä alueen asukkaille. Tapahtuma koostuu sekä esityksistä että vapaammasta ohjelmasta, jonka toteuttamiseen osallistuu joukko kokeneita taiteilijoita ja esiintyjiä. Monipuolisessa ohjelmassa yhdistetään eri taiteenlajeja musiikista klovneriaan. Erityishuomio on lapsissa. Tapahtuma on alusta lähtien suunniteltu Kalasataman asukkaita silmällä pitäen, alueen resursseja hyödyntäen ja useiden alueella toimivien taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden yhteistyönä. ”Kalasataman kulttuuripilkki juhlistaa monien mahdollisuuksien nuorta kaupunginosaa. Se tarjoaa puitteet inhimilliseen kohtaamiseen ja aisteja avaaviin kulttuurielämyksiin. Tapahtuma sopii kaikenikäisille, joten paikalle kannattaa tulla niin läheltä kuin kauempaakin”, kertoo Kalasataman kulttuuripilkin taiteellinen johtaja Kiureli Sammallahti.

Tapahtuma-aika: 9.9.2018. Lisätiedot: tuottaja viivi.pietilainen@rednose.fi, 041 709 8927, www.rednose.fi

Susanna Leinonen Companyn Kalasatama in motion -hanke lähestyy Kalasatamaa liikkeen ja elokuvan keinoin. Teos tarjoaa yhteisöllisen ja osallistavan kaupunkiympäristöä dokumentoivan lähestymistavan Kalasataman asuinalueeseen. Hankkeessa järjestetään erilaisia työpajoja ja ohjattuja harjoituksia asukkaille. Lopputuloksena syntyy lyhyttanssielokuva, joka kuvataan Kalasatamassa asukkaiden kanssa. Hankkeen aikana syntyvän elokuvan ensi-iltanäytös pidetään Kalasatamassa. ”Olemme pitäneet jo useita työpajoja, joissa on kerätty asukkaiden kokemuksia ja tunteita. Kerätty materiaali on johdattanut taiteellisen työryhmän kaupunkisuunnittelun ja -kulttuurin äärelle. Prosessi on saanut Kalasatamassa positiivisen vastaanoton”, kertoo toiminnanjohtaja Salla Mistola.

Susanna Leinonen Company on suomalaisen nykytanssin huipulla sekä kansainvälisesti toimiva tanssiryhmä.

Lyhytelokuvan ensiesitys: 9.9.2018. Lisätiedot: toiminnanjohtaja Salla Mistola, puh. 045 138 0336, salla@susannaleinonen.com, https://susannaleinonen.com





Aiempien vuosien ympäristötaidehankkeet löytyvät Uutta Helsinkiä -sivuilta.

Kalasataman rakentaminen kestää 20–30 vuotta. Kalasataman tapahtumat ovat osa Kalasataman ympäristötaidehanketta, jonka tavoitteena on asukkaiden viihtyvyyden parantaminen pitkän rakentamisvaiheen aikana. Hankkeen avulla toteutetaan pysyvää ja väliaikaista taidetta sekä tapahtumia. Ympäristötaideprojektia ohjaa Helsingin kaupungin kaupunginkanslia yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Ympäristötaide rahoitetaan rakennuttajilta perittävällä kerrosneliökohtaisella maksulla.





Mari-Anne Aronen, ts. viestintäpäällikkö, talous- ja elinkeinoviestintä, Helsingin kaupunginkanslia, 09 310 36684, mari-anne.aronen@hel.fi