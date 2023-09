Kalasataman kirjasto avautuu 15.1.2024 – tällainen uudesta kirjastosta tulee

Kalasataman kirjaston avajaisia vietetään maanantaina 15.1.2024. Kauppakeskus Redissä sijaitseviin tiloihin avautuva kirjasto on persoonallinen monitoimitila, jonka sisustus on suunniteltu mielikuvitusta ruokkivaksi. Pinta-alaa kirjastolla on 436 neliön verran.

”Helsinki saa nyt ensimmäisen kokonaan uuden kirjastonsa 2000-luvulla. Näin vahvistamme kaupungin lähipalveluita ja huolehdimme siitä, että uuden alueen asukkailla on lyhyt matka kirjojen ihmeelliseen maailmaan”, sanoo kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari Paavo Arhinmäki.

Kirjastotilojen sisustussuunnittelusta vastaa helsinkiläinen muotoilutoimisto Rune & Berg Design. Kantavana teemana kirjaston suunnittelussa on ollut paikallisten näköinen ja saavutettava kirjasto, joka tarjoaa uutta oivallettavaa jokaisella vierailulla. Suunnittelutyötä on tehty yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Erityisesti lasten kädenjälki näkyy kirjaston tiloissa. Esimerkiksi sohvien muotokieli on poimittu koululaisten työpajoissa tekemistä muovailuvahamalleista. Yhteensä kirjaston suunnittelun työpajoihin ja kyselyihin osallistui 838 henkilöä.

“Kalasataman kirjasto on pieni lähikirjasto vilkkaassa kauppakeskusympäristössä asukkaiden arjen keskellä ja matkan varrella. Kirjaston suunnittelussa on otettu huomioon asukkaiden toiveet rauhallisesta ja turvallisesta tilasta, johon kaikenikäiset asiakkaat tuntevat olevansa tervetulleita”, Kalasataman kirjaston johtaja Erna Marttila kertoo.

Uusiin tiloihin toivottiin muun muassa lukemiseen ja rauhoittumiseen sopivia soppia. Marttilan mukaan kirjastoon onkin suunniteltu muiden oleskelualueiden lisäksi luolamainen ja tunnelmallinen “sopukka”, jonne voi vetäytyä lukemaan tai olemaan.

“Kirjastoon toivottiin myös mielikuvitusta ruokkivaa yllätyksellisyyttä, jota tulee löytymään niin kalusteista kuin tilan pinnoistakin. Suunnittelun inspiraationa ovat olleet sadut ja tarinat, joissa mikä tahansa on mahdollista. Samaan tapaan Kalasataman kirjasto tulee olemaan mielikuvituksen ja mahdollisuuksien paikka”, Marttila lisää.

Uuden kirjaston tapahtumien ja kirjavalikoiman avulla pyritään tavoittamaan alueen lapset ja nuoret

Kalasataman kirjasto tarjoaa asiakkailleen paitsi tutut peruspalvelut, myös pienimuotoisia tapahtumia.

”Tulemme järjestämään uudessa kirjastossa esimerkiksi lorutuokioita, satutunteja, peli- ja leffakerhoja sekä lukupiirin”, Marttila sanoo.

Lasten, nuorten ja perheiden kohtaaminen painottuu kirjaston toiminnassa.

”Lähtökohtana on, että työntekijöillämme on aikaa olla läsnä kirjastoon saapuville lapsille ja nuorille”, Marttila kertoo.

Lisäksi kirjaston henkilökunta tekee läheistä yhteistyötä alueen päiväkotien ja koulujen kanssa.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden kokoelma tulee olemaan kirjaston kokoon nähden laaja, minkä uskotaan kannustavan alueella asuvia lapsia ja nuoria lukemisen pariin. Aikuisille tarjolla oleva pieni kirjavalikoima on tarkoin kuratoitu ja vaihtuvateemainen.