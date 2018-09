Kalasataman kulttuuripilkki tarjoaa monipuolisia kulttuurielämyksiä koko perheelle

Teatteriryhmä Red Nose Company järjestää Suvilahdessa Kalasataman kulttuuripilkki -tapahtumapäivän sunnuntaina 9.9. Luvassa on sekä esityksiä että vapaampaa ohjelmaa. Tapahtuman toteuttaa joukko kokeneita taiteilijoita ja esiintyjiä.

Mukaan on ilmoittautunut useita eri kulttuuritoimijoita, kuten Sairaalaklovnit ry, Oranssi ry ja Sirkus Magenta. Monipuolisessa ohjelmassa yhdistetään eri taiteenlajeja musiikista klovneriaan. Erityisesti lapsiyleisö on huomioitu.

Tapahtuma on alusta lähtien suunniteltu Kalasataman asukkaita silmällä pitäen, alueen resursseja hyödyntäen ja useiden alueella toimivien taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden yhteistyönä. ”Kalasatama on todella kiitollinen paikka järjestää tällaista paikallistapahtumaa”, kertoo Kalasataman kulttuuripilkin taiteellinen johtaja Kiureli Sammallahti. ”Meillä on ollut hyvä säpinä tapahtuman rakentamisessa ja olemme todella innoissamme siitä, millaisen joukon paikallisia tekijöitä ja näkijöitä olemme saaneet prosessin edetessä mukaan: On tanssiworkshoppia, tanssielokuvaa, sirkusta, runoutta, jokaiselle jotakin! Tämän lisäksi tapahtumassa on jo järjestävän tiimin puolesta korkeatasoista ohjelmaa. Tapahtuman ytimessä on pilkki eli ihan perinteinen onginta, johon olemme saaneet mahtavia palkintoja Kalasatamasta. Niistä en paljasta enempää, tulkaa paikalle yllättymään!”

Päivän aikataulu esiintyjineen ilmestyy tapahtuman Facebook-sivuille lähipäivinä. Ohjelmassa on muun muassa Red Nose Companyn Keisarin uudet vaatteet -esitys sekä Susanna Leinonen Companyn Kalasatama in motion -lyhyttanssielokuvan ensi-ilta. Kalasataman kulttuuripilkkiin on vapaa pääsy. Lisäksi Suvilahti TBA -ravintolan perhelounas on maksuton alle viisivuotiaille tapahtuman aikana.

Aika ja paikka: sunnuntaina 9.9.2018 kello 11–17 Cirkon Solmu-salissa sekä uudessa Suvilahti TBA -ravintolassa (Kaasutehtaankatu 1)

Lisätietoja: tuottaja Viivi Pietiläinen, viivi.pietilainen@rednose.fi, 041 709 8927, www.rednose.fi

Taustaa

Helsingin kaupunki on valinnut vuonna 2018 rahoitettaviksi tapahtumiksi Kalasataman asukasyhdistyksen asukasjuhlan, Maria Baric Companyn Kalasataman valon juhlan, Red Nose Companyn Kalasataman Kulttuuripilkin ja Susanna Leinonen Companyn Kalasatama in motion -hankkeen. Tapahtumat ovat avoimia ja maksuttomia kaikille.

Kalasataman rakentaminen kestää 20–30 vuotta. Tapahtumat ovat osa Kalasataman ympäristötaidehanketta, jonka tavoitteena on asukkaiden viihtyvyyden parantaminen pitkän rakentamisvaiheen aikana. Hankkeen avulla toteutetaan pysyvää ja väliaikaista taidetta sekä tapahtumia. Ympäristötaideprojektia ohjaa Helsingin kaupungin kaupunginkanslia yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Ympäristötaide rahoitetaan rakennuttajilta perittävällä maksulla.







Anna Kanervirta

Helsingin kaupunginkanslia

anna.kanervirta@hel.fi

(09) 310 36217