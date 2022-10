Kalastus- ja vesiviljelyalan Ukrainatuki nyt haettavissa

Saimaannorpan suojelu ja kalastus sujuu Saimaalla 11.10.2022 08:42:28 EEST | Tiedote

Saimaalla on tehty onnistuneita päätöksiä suojelun ja kalastuksen yhteensovittamisessa. Saimaannorppakanta on kasvanut 2000-luvulla noin 240 yksilöstä noin 430 yksilöön (2020). Kalastus on aikaisempia vuosikymmeniä norppaturvallisempaa ja sivusaaliina kuolee harvoin saimaannorppia.