Kalastuslaiturit tuovat uusia kalastusmahdollisuuksia Naantalin Raumakarille

Kalastajien ensimmäiset omat laiturit rakennettiin Naantalissa suositulle lähikalastuspaikalle mantereen ja Luonnonmaan yhdistävän Naantalinsalmen sillan kupeeseen.

Kalastaminen on Naantalissa suosittu vapaa-ajanviettotapa, johon on tullut uusia mahdollisuuksia kuluneen vuoden aikana. 2019–2020 vuodenvaihteessa Naantalinsalmelle, Raumakariin saatiin uudet kalastuslaiturit.

Laitureiden toteuttaminen lähti Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön kalatalousasiantuntija Janne Antilan aloitteesta. Järjestön yhtenä tavoitteena on edistää kalastusmahdollisuuksien parantamista kaupungeissa.

Velkualainen Janne Antila kertoo, että alun perin hänen ajatuksenaan oli, jos olemassa olevien venelaitureiden käyttöä voitaisiin laajentaa syksyisin kalastajien käyttöön. Kaupungin kanssa keskustellessa päädyttiin lopulta rakentamaan Raumakarille kokonaan uudet laiturit, jotka ovat kalastajien käytössä vuoden ympäri.

– Raumakari on suosittu lähikalastuspaikka, ja sinne oli tarpeen saada lisää kapasiteettia. Monesti paikalla on voinut olla jopa niin paljon kalastajia, että tilasta on ollut puutetta. Aiemmin siltaa lähempänä olevan laiturin kohdalle ei päässyt ruovikon takia kalastamaan, nyt pääsee, Antila kuvailee.

Raumakarin kaksi kalastuslaituria ovat kelluvia massiivibetoniponttonilaitureita. Naantalin kaupungin yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi kertoo, että hankinnassa on otettu huomioon, että laiturit olisivat vakaita ja näin mahdollisimman hyvät heittokalastukseen.

Vastaavat kohteet harkinnassa

Naantalissa kehitetään aktiivisesti vapaa-ajanpalveluita. Kalastuslaiturit ovat kaupungille uudenlainen kokeilu edistää kalastusmahdollisuuksia, Hirvi sanoo.

– Jos kalastuslaiturit osoittautuvat kalastajille toimivaksi ratkaisuksi, voidaan kaupungilla harkita jatkossa uusia, vastaavia kohteita, jos löytyy sopivia, helposti lähestyttäviä rantoja.

Antila kertoo, että hänen jututtamiltaan kalastajilta laitureista on tullut pelkkää positiivista palautetta ja kiitosta. Naantalin vapaa-ajankalastusmahdollisuuksia Antila kuvailee varsin hyviksi, vaikka rannoilla kalastuspaikkoja voisi olla vielä enemmänkin. Raumakarin lisäksi oiviksi lähikalastuskohteiksi Antila mainitsee muun muassa Särkänsalmen sekä Ruonan rannan Naantalin kylpylän takana.

Särkänsalmella kalastaminen on nykyisin mahdollista veneilykauden ulkopuolella myös venelaitureilla, jotka avataan silloin kalastajien käyttöön.

Kesällä Nunnalahden uimarannasta on mahdollista vuokrata saaristolautakunnan hankkimia soutuveneitä kalastuskäyttöön. Vuokraaminen on mahdollista 1.6. alkaen Nunnalahden uimarannan kioskin aukioloaikoina, ja vuokra-aika on 1–3 tuntia päiväsaikaan tai yön yli.

Raumakarilla liikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta, sillä erillisiä kävelyreittejä ei ole kallioille tehty. Kalastuslaitureihin kiinnittäytyminen veneellä on kielletty, sillä laiturit on tarkoitettu nimenomaan kalastukseen.