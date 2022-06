Kalastusluvalla lähikalaa Järvi-Suomesta

Kalastuslupa muodostuu valtion kalastonhoitomaksusta ja vesialueen omistajan luvasta. Luvan tarve riippuu kalastustavasta, -paikasta ja kalastajan iästä. Kalastonhoitomaksun voi maksaa esimerkiksi verkossa Eräluvat.fi-palvelusta tai R-kioskeista. Kaikille maksuttomia kalastusmuotoja on onkiminen ja pilkkiminen. Lisäksi alle 18-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet saavat maksutta viehekalastaa yhdellä vieheellä.

"Nyt kannattaa kalastaa, koska kalakannat ovat runsaat ja lähikalaa on saatavissa usealla eri pyyntimuodolla. Samalla on hyvä muistaa, että kalastusrajoituksia ja lajirauhoituksia on paljon", painottaa kalastusbiologi Teemu Hentinen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

Etelä-Savon kalastusmahdollisuuksista saa tietoa aikaisempaa helpommin, kun kalastuslupien tarvetta ja lupamyynnin tietoja on koottu kalastusetelasavo.fi-sivustolle.

Kalasturajoituksia runsaasti Järvi-Suomessa

Saimaannorpan suojelemiseksi on ympärivuotisia kalastusrajoituksia ja muun muassa väljänieluiset katiskat, rysät ja merrat on kielletty saimaannorpan lisääntymisalueella. Keväinen ja alkukesän kestävä verkkokalastuskielto on voimassa 30.6. asti ja vain muikkuverkot on sallittu 21.6. alkaen. Rajoitukset ja alueet voi tarkistaa kalastusrajoitus.fi-palvelusta.

Rasvaevälliset emolohet säilyttävät lajia

Norpparajoitusten lisäksi Saimaalla on rauhoitettu ympärivuotisesti rasvaevällinen järvilohi ja keskeisellä vaellusreitillä kesä-elokuun ajan myös rasvaeväleikattu järvilohi. Suurin osa järvilohen emokaloista elää nyt luonnonvesissä. Tämä voi antaa virheellisen kuvan kalastajille järvilohen tilanteesta, kun rasvaevällisiä lohia on paljon suhteessa rasvaeväleikattuihin.

Arvokkaiden rasvaevällisten järvilohien elossa säilyminen on järvilohen pelastamisen tärkein tehtävä. Järvi-Suomessa on rauhoitettu kokonaan rasvaevällinen taimen. Saimaannieriä on rauhoitettu Kuolimossa sekä Saimaassa Puumalansalmen alapuolisissa vesistöissä muun muassa Luonterilla ja Yövedellä.

