Kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien hyväksyntä hyvässä vauhdissa Järvi-Suomessa - Pohjois-Karjassa on jo valmista

Uudistetun kalastuslain edellyttämä kalatalousalueet aloittivat toimintansa vuoden 2019 alussa. Vanhat kalastusalueet lakkautettiin ja niiden tilalle perustettiin määrältään noin puolet vähemmän kalatalousalueita. Valtakuntaan niitä tuli 118 kappaletta, joista Pohjois-Savon ELY-keskuksen hallinnoiman Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden alueelle sijoittuu 55 kappaletta. Ne on muodostettu kalataloudellisesti riittävän suurista yhtenäisistä alueista. Alueita määriteltäessä otettiin huomioon erityisesti vesistöaluejako, kalastuksen järjestäminen ja vaelluskalojen elinkierto.

Muutos edellytti uusien käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadinnan, joka on kalatalousalueiden keskeisin tehtävä. Muita alueen tehtäviä ovatmuun muassa kalastuksenvalvonnan järjestäminen, kalastuksen seurantatietojen kerääminen sekä omistajakorvausten jakaminen vesialueen omistajille. Kalatalousalueiden jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat (osakaskunta, yksityisveden omistaja) sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt.

Suunnitelmien hyväksyntä on ELY-keskuksen Järvi-Suomen alueella päässyt hyvään vauhtiin. Johtava kalatalousasiantuntija Timo Turunen kertoo, että hyväksymispäätöksiä on tehty yhteensä 18. - Pohjois-Karjalan osalta urakka saatiin tältä osin päätökseen jo loppukesällä ja kaikki maakunnan yhdeksän suunnitelmaa on hyväksytty. Suunnitelman kokonaisvaltainen toimeenpano on sitten seuraava haaste, Turunen kertoo maakunnan tilanteesta.

Käyttö- ja hoitosuunnitelmien sisältövaatimukset oli määritelty kalastuslaissa. Luonteeltaan sitovien suunnitelmien merkitys toiminnan ohjaajana on suuri. Kalatalousalueen tulee siis järjestää kalavarojen käyttö ja hoito hyväksytyn käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Kalatalousalueiden vahvistamat suunnitelmat on käsitelty kalatalouden alueellisissa yhteistyöryhmissä, joissa on laaja edustus kalatalouden sidosryhmistä. Hallinnollisen hyväksymispäätöksen käyttö- ja hoitosuunnitelmista tekee ELY-keskus.

Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa Järvi-Suomen kalatalousasioista Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen alueilla.