Kalaton kalapuikko Muukalainen on lasten uusi herkku

Kasvisruokaa, joka maistuu kalalle. Ei vaan kanalle. Ei kun lihalle… Uudet Muu-vegeherkut haastavat suomalaiset arkiklassikot kalasta kanaan ja pinaattiletusta pastakastikkeeseen. Muu tekee lihattomasta lihaisan herkullista.

Muu tekee siirtymisen monipuolisempaan, kasvispohjaiseenruokavalioon helpoksi ja ennen kaikkea myös lihansyöjän makuun maistuvaksi. Muu-tuotteet on suunniteltu nimenomaan suomalaisten makutottumuksiin sopiviksi ja niiden avulla saa vaihtelua tuttuihin arkiruokiin todella helposti. Olemme panostaneet entistä enemmän ruokiin, jotka ovat lämmittämistä vaille valmiita.

Omalle hyvinvoinnille jo yhdenkin viikoittaisen liha-aterian korvaamisella kasvispohjaisella ruoalla on iso merkitys. Muu-tuotteet sisältävät paljon kuitua jaovat hyvä proteiinin lähde. Oman hyvinvointimme ohella meille Muulla on tärkeää myös maapallon hyvinvointi. Jos elää vastuullisesti, Muun avulla on helppo ulottaa elämäntapa myös ruokapöytään. Muu-muutosruoan valmistaminen on paljon ympäristöystävällisempää eläinperäiseen ruokaan verrattuna.

VUODEN 2021 UUDET MUU-KASVISRUOKATUOTTEET

Muu Muukalainen 200g

Uutuustuote, joka nappaa varmasti jokaisessa suomalaisessa lapsiperheessä, on nimeltään Muukalainen. Se on kalaton kalapuikko, joka ihan aikuisten oikeasti maistuu kalalta. Jopa siinä määrin, että sokkona maistaessa tuskin huomaa eroa perinteiseen kalasta tehtyyn puikkoon. Enää ei tarvitse tehdä perheessä useampia ruokia, sillä Muukalainen sopii niin kalansyöjälle kuin vegaanille.

Muu Pinaattipyörykkä 200g

Vapise lettu! Pinaatin uusi muoto on pyörykkä! Peittoaako popsittava Muu Pinaattipyörykkä letun lasten suosikkina? Haaste on heitetty. Muu Pinaattipyörykkä on kaikenikäisille mainio vaihtoehto vaikkapa lihapullalle. Se on todellinen voimaruoka ja runsas kuidun lähde. Ettei vuodesta toiseen sitä samaa, niin nyt on aika maistaa Muuta.

Muu Kasvisuikale Hunajainen 250g

Kana lienee tänä päivänä yksi suomalaisten eniten käyttämistä ruoka-aineista. Ja hunajamarinoitu suikale on niistä suosituin. Nyt saat myös sen täysin vegaanisena vaihtoehtona, sillä hunaja-aromikin on vegaanista. Muu Kasvisuikale Hunajainen haastaa vakavasti perinteisen kanasuikaleen paikan suomalaisena kansallisruokana. Käytä sitä wokkiin, pastaan, salaattiin – ihan mihin tahansa, johon olet aiemmin käyttänyt kanaa.

Muu Bolognese 400g

Kun klassikoista puhutaan ei voi sivuuttaa Bolognese-kastiketta. Kätevään tuubiin pakattu Muu Bolognese on kypsä kastike, joka on lämmitystä vaille valmis. Se valmistuu pastan kiehuessa ja lihansyöjällekin maistuva Muu Bolognese -pasta on ylivoimaisen helppo ja herkullinen ratkaisu kiireiseen arkisyömiseen. Mustapapupohjainen Muu Bolognese on gluteiiniton, maidoton ja soijaton. Siksi se sopii lähes jokaiseen ruokavalioon.

Muu VegejauhisMuru 200g

Moni haluaa toki tehdä esimerkiksi Bolognese-pastansa kastikkeen itse alusta alkaen. Mutta tätäkin kokkausta olemme helpottaneet tuomalla kauppoihin Muu VegejauhisMurun. Se on valmiiksi kypsennettyä Muu Jauhista, jonka ansiosta jauhiksen ruskistamismisvaihe voidaan sivuuttaa ja siirtyä suoraan itse kastikkeen tekoon. Muu VegejauhisMuru sopii luonnollisesti myös vaikka tacojen täytteeksi tai pitsaan. Kaikkeen mihin aiemmin on käytetty jauhelihaa.

Muu Chorizonakki 200g

Olemme muistaneet uutuustuotteissamme myös mausteisen ruoan ystäviä. Muu Chorizonakki on Muu Kasvinakin tulisempi muoto. Sen voit paistaa sellaisenaantai vaikkapa palastella pastakastikkeen tai munakkaan joukkoon. Gluteiiniton, soijaton ja maidoton.

Muu Suupala chili 200g

Illanistujaisiin tai ihan vain telkkarin ääreen tuomme herkullisen tulista naposteltavaa. Dippaa rapeakuorinen ja hienoisella chilin poltteella silattu Muu Suupala Chili mieleiseesi kastikkeeseen ja popsi menemään. Täysin vegaaniset suupalat on tehty maissista, riisistä ja vehnästä.

Lisätietoja Muu-kasviruokauutuuksista antaa toimitusjohtaja Mikko Karell, puh. + 358 40 510 5301.