Kalavale - Huijaus Kalajoelta

Varsinais-Suomessa toimiva kasvipohjaisiin elintarvikkeisiin erikoistunut Mums Oy lanseeraa joulukuussa uuden Kalavale-tuotemerkin. 100 % kasviperäisten artesaanisäilykkeiden Kalavale-tuotesarjaan kuuluu kaksi tuotetta: kotimaisesta porkkanasta savusaunassa savustamalla valmistettu Savu & Suola Porkkana sekä sinappinen Sillitön Munakoiso.

“Kalajoella liikkuu huhuja, että vanha kalastaja Svensson savustaa porkkanaa kuin lohta ja säilöö purkkiin. Silliäkin häneltä löytyy, paitsi että siinä ei ole silliä ollenkaan! Sillitön silli onkin munakoisoa, joka on valmistettu naapurikylän palkitulta sillimestarilta “lainatulla” reseptillä. Onpa huijausta kerrakseen!”

Kalavale.net -verkkosivusto

Tuotteet ovat heti käyttövalmiita. Kalavale Savu & Suola Porkkana sopii käytettäväksi kylmäsavulohen tavoin sellaisenaan, salaateissa ja leivän päällä. Maultaan sinappisilliä muistuttava Kalavale Sillitön Munakoiso sopii nautittavaksi esimerkiksi perunan kera tai ruisleivän päällä välipalana. Molemmat tuotteet ovat hyviä valintoja joulupöytään niin sekaanille kuin vegaanillekin.

Vegaaninen Kalavale-tuotesarja on kestävä ja herkullinen vaihtoehto kalalle. Ravintola-alan yrittäjinä toimivat keittiömestarit Marjaana Pohjola ja Katariina Vesterinen ovat kehittäneet tuotteet nykyaikaisen kuluttajan tarpeita silmälläpitäen. Säilyketölkki on kokonaan kierrätettävä, sitä ei tarvitse varastoida kylmässä ja säilyvyysaika on pitkä. Kasvipohjaiset Kalavale-säilykkeet ovat helppoja käyttää, Suomessa valmistettuja sekä vastuullisesti tuotettuja. Tuotteet valmistaa Kalajoella toimiva Kala Kalle.

Tuote tulee saataville K-ryhmän ja S-ryhmän ruokakauppoihin joulukuun aikana. Mums Oy:n toinen tuotesarja on suosittu kotimaisesta härkäpavusta valmistettu Fallero.